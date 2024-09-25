著數優惠｜盤點6間蟹季美食餐廳 人均$441起 清蒸大閘蟹/海鮮/壽司 高達75折！

秋季是蟹肉最肥美豐嫩的季節，識食之人都知道是時候要把握機會歎盡時令鮮蟹。以下為各位盤點香港6間供應蟹季美食菜單的餐廳，全部都有期間限定優惠，包括買三送一、75折等優惠，價錢低至人均$441起，提供清蒸大閘蟹、時令蟹黃墨汁寬麵、牛油果阿拉斯加帝王蟹他他等多款時令蟹餚，即睇下文介紹！ Porterhouse Seafood & Steak 滋味・蟹逅自助早午餐 買三送一 Porterhouse Seafood & Steak 全新推出的「滋味・蟹逅自助早午餐」，以新鮮海鮮及多款時令蟹餚為主題，美食包括優質凍肉拼盤、精選芝士、沙律、湯類、新鮮海鮮、即開生蠔、多款烤肉精選、熱熔芝士、即煮意大利麵及精緻甜品等，全部無限量供應！重點推介香脆軟殼蟹迷你漢堡、創意蟹肉脆球、香炒時蟹長壽麵、香辣蟹肉炒蛋、焗芝士蟹鍋等，非常吸引。

蟹逅自助早午餐由2024年9月中至12月份逢星期六、星期日及公眾假期推出，由上午11時30分至下午3時供應，成人每位$598及小童每位$279。如想享受升級滋味，每位只需加配$228可享無限量暢飲氣泡酒、精選紅白餐酒及啤酒。



凡提前於網上訂座及預付訂金，即可享「買三送一」優惠。 Porterhouse Seafood & Steak

地址：香港中環德己立街30-36號加州大廈7樓

電話：2522 6366

Aria Italian:「蟹王交響曲」清蒸大閘蟹四道菜餐單 位於中環蘭桂坊意大利餐廳Aria將於即日起至10月31日推出「蟹王交響曲」套餐。四道菜晚餐每位定價$688；滋味菜式包括選以牛油果阿拉斯加帝王蟹他他配檸檬醬汁；意式蟹黃雲吞，配上清新香茅高湯，啖啖盡是鮮味；然後再品嚐經典的滋味主菜清蒸大閘蟹，膏香滿溢，保證齒頰留香。最後喝一杯肉桂薑紅茶作結，為豐盛的一餐劃上完美句號。 Aria

地址：香港中環德己立街30-36號加州大廈24樓

電話：2804 1116

BACI「蟹意盛宴」蟹肴滋味 BACI Trattoria & Bar近日推出一系列秋季時令精選菜式，單點菜式包括大閘蟹餅配海鮮清湯 ($238)。大閘蟹肉裹上麵糊後油炸至金黃，外皮金黃酥脆，內裡香嫩，享用時加入自家長時間熬煮的香濃法式馬賽魚湯，配上以分子料理方式製成的清新芫荽「爆珠」，豐富菜式的味道與層次。至於特濃蟹黃川味海鮮濃湯手工扁意粉($268)，選用新鮮蟹肉及香濃蟹黃搭配手工扁意粉，加入濃郁惹味的四川海鮮醬汁，令人一試難忘。另外更有芝士藍蟹肉薄餅($268)，鋪滿軟芝士、馬鈴薯片、鮮美藍蟹肉及車厘茄，最後配上檸檬皮，蒜蓉辣椒及新鮮羅勒。



BACI Trattoria & Bar

地址：香港中環德己立街30-36號加州大廈地舖G樓

電話： 2344 0005

FUMI和風蟹語盛宴 FUMI將由即日起至10月31日期間的晚餐時段，推出和風蟹語六道菜盛宴，套餐精選高級壽司、創意開胃菜、大閘蟹蟹粉茶碗蒸及蟹粉冰見烏冬，搭配嫩滑鹽麹乳鴿為主菜。最後，以絲滑細膩的北海道牛奶布甸作為完美的結尾。

另外餐廳亦有秋季蟹鮮限定單點菜單，主廚精選頂級北海道松葉蟹及北海道帝王蟹，更會現場示範烹煮原隻蟹釜飯，為食客帶來一場視覺和味覺的烹飪藝術體驗。食客可選擇重約1公斤北海道松葉蟹 （$1,980），適合最多四位客人享用；或北海道帝王蟹（$3,980），重約2公斤，可供六位客人享用。以上均需提前兩天預訂。當然不少得精選頂級大閘蟹，主廚用清蒸方式烹調，讓食客品嚐最原始的鮮蟹滋味，大閘蟹每隻售價$198至$238（需當日下午3時前預訂，最少訂購四隻）。 FUMI「和風蟹語」六道菜盛宴每位定價$780，凡提前於網上訂座嚐味盛宴及預付訂金，套餐即可享75折優惠。享用「和風蟹語」盛宴的客人也可以$220享受買一送一清酒優惠，配搭兩瓶300毫升獺祭45% 純米大吟醸清酒。



FUMI

地址：中環德己立街30-36號加州大廈6樓

電話：2328 3302

Kyoto Joe 六道菜秋日東瀛蟹膳餐單 「秋日東瀛蟹膳」六道菜餐單包括北海道蟹肉配蜜瓜青瓜卷、海鰻魚漬物及炸西蘭花配芝士茸；北海道蟹鉗沙律；時令精選刺身及壽司盛合；磯煮鮑魚、砂鍋鮑汁煮蘿蔔及龍蝦湯；自選一道主菜及精緻甜品。主菜選擇方面包括避風塘大閘蟹粉海中寶，總廚融合經典避風塘的薑葱蒜蓉香炒新鮮蟹肉及蟹粉，香味四溢，配上日本米飯，令人胃口大開。「秋日東瀛蟹膳」六道菜餐單每位定價$880，凡提前於網上訂座嚐味盛宴及預付訂金，套餐即可享75折優惠（優惠適用於兩位以上的訂座，折後優惠價每位$660）。 Kyoto Joe

地址：中環德己立街30-36號加州大廈23樓

電話：2804 6800