眼鏡88推出一系列感謝月優惠，即日起至8月12日一連5日，將提供多個精選購物禮遇，活動將在門市及網店同步進行，無論你想買新款眼鏡，還是想趁小朋友於新學年戴副新眼鏡，都可以把握機會挑選心水眼鏡！想了解優惠詳請，即睇內文！
門市優惠低至6折 全場鏡片額外88折
眼鏡88門市將於即日起至12日一連5日舉行感謝月限時低至6折優惠，全場鏡片更額外88折，把握機會，實現折上折優惠！
網店全場額外88折
一連5日，網店亦同步推出感謝月優惠，全場額外88折，精選折扣產品包括：
- 單光、漸進、抗藍光、全視線變色、防霧鏡架連鏡片套餐
- 名牌太陽眼鏡、鏡架及智能眼鏡
- 隱形眼鏡、眼鏡配件及防霧產品
- 健康保健產品：保健電器、護目及營養補充品、個人及長者護理產品
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全新OPTICAL 88旺角聽覺護理中心開幕限時雙重優惠
OPTICAL 88旺角聽覺護理中心亦帶來一系列開幕優惠！
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旺角聽覺護理中心
地址：旺角雅蘭中心辦公大樓第一期17樓1710室
電話：2389 0328