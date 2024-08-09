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2024-08-09 11:00:00

著數優惠｜眼鏡88感謝月 門市優惠低至6折/網店全場88折

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著數優惠｜眼鏡88感謝月 門市優惠低至6折/網店全場88折

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眼鏡88推出一系列感謝月優惠，即日起至8月12日一連5日，將提供多個精選購物禮遇，活動將在門市及網店同步進行，無論你想買新款眼鏡，還是想趁小朋友於新學年戴副新眼鏡，都可以把握機會挑選心水眼鏡！想了解優惠詳請，即睇內文！

門市優惠低至6折 全場鏡片額外88折

眼鏡88門市將於即日起12日一連5日舉行感謝月限時低至6折優惠，全場鏡片更額外88折，把握機會實現折上折優惠！

網店全場額外88

一連5日，網店亦同步推出感謝月優惠，全場額外88折，精選折扣產品包括：

  • 單光、漸進、抗藍光、全視線變色、防霧鏡架連鏡片套餐
  • 名牌太陽眼鏡、鏡架及智能眼鏡
  • 隱形眼鏡、眼鏡配件及防霧產品
  • 健康保健產品：保健電器、護目及營養補充品、個人及長者護理產品

網店購買請按此

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旺角聽覺護理中心

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