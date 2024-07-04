著數優惠｜眼鏡88眼鏡開倉優惠 名牌眼鏡/太陽眼鏡低至$200【內附地址】

眼鏡88即日起於大埔超級城進行開倉清貨優惠，多個個國際名牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括agnès b.、Calvin Klein、COACH、Prada、Ray-Ban等，最平低至$200起。即睇詳情！

眼鏡88由即日起於大埔超級城進行開倉清貨優惠，逾50個國際名牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括999.9、agnès b. 、Calvin Klein、CHARMANT Z、COACH、Emporio Armani、Giorgio Armani、GUCCI、HAMAMOTO、HUGO BOSS、JILL STUART、Lacoste、Montblanc、Nike、Oakley、Oliver Peoples、Prada、Ray-Ban、FERRAGAMO、SEIKO及 VEDI VERO等，款式超過400款，優惠價低至$200起。優惠產品每天補貨，售完即止。

活動期間亦會提供一系列精選眼鏡配件及精品，低至$20起！當中限定優惠更包括：$99選購寶麗萊外掛式太陽眼鏡或$100選購韓國製可換式寶麗萊運動太陽眼鏡。任何消費後即可憑電子換領券，換領精美禮品一份。數量有限，換完即止。