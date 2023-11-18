著數優惠｜置地廣塲推出「置地臻選盛宴」8間高級食府呈獻嚐味美宴 最平$698起 送當代藝術家限量版瓷碟

置地廣塲與美國運通 Centurion 合作呈獻「置地臻選盛宴」，於11月1日至30日期間，置地廣塲的八家高級食府將會呈獻「置地臻選盛宴」，餐廳特別設計出獨一無二的滋味菜單，並與三位著名當代藝術家James Jarvis、Jean Jullien 和 Yoon Hyup攜手合作，食客除了品嚐由獲獎主廚特別構思和炮製的嚐味美宴外，更可獲贈別具收藏價值的限量版瓷碟作為紀念，感受別樹一幟的藝術與美食之夜。

8間高級食府呈獻嚐味美宴

今次參與的八家高級食府包括Ami、唐人館、Grand Majestic Sichuan、Kaen Teppanyaki、L’Atelier de Joel Robuchon、嘗申滙、 Somm 和 Zuma，餐廳特別設計嚐味美宴，吸引城中美食家親臨品嚐，與三位藝術大師的創意才華互相輝映。其中 Ami 的行政總廚 Nicolas Boutin 和主廚 Léa Cantalloube 將帶領賓客探索洋溢香草和香料風味的當代法國菜，特色佳餚包括甜洋蔥雞二重奏。Ami「置地臻選盛宴」定價每位港幣 1,388 元起。而備受好評的米芝蓮中菜餐廳唐人館的「置地臻選盛宴」亦不容錯過，行政總廚張嘉裕推出一系列拿手好菜，包括唐人館叉燒和芝士蟹粉炒麵等，一口氣嚐盡多道巧手佳餚，定價每位港幣 1,688 元。另外 Black Sheep Restaurants 旗下的川菜食府Grand Majestic Sichuan 的「置地臻選盛宴」價錢親民，每位港幣 698 元則可親嚐由餐廳主廚 Theign Phan精心炮製的川菜，包括椒麻鮮筍以及酸菜石斑魚等，風味十足。

如果有興趣收藏特色限量版瓷碟，須預先登記「置地臻選盛宴」活動，並直接在參與餐廳預訂「置地臻選盛宴」。在享用完精心炮製的美饌後，即可隨機獲贈限量版瓷碟。每席 2 至 4 人可換領一隻，5 至 8 人可換領兩隻，9 至 12 人可換領三隻，如此類推。