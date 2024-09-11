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2024-09-11 13:30:00

著數優惠｜美國運通會員月食玩買優惠 優先預訂香港音樂會/網球賽事門票+指定餐廳買一送一

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著數優惠｜美國運通會員月食玩買優惠 優先預訂香港音樂會/網球賽事門票+指定餐廳買一送一

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美國運通今天宣布再次於香港舉辦「美國運通會員月」活動，為卡會員度身訂造一系列獨特的活動體驗及涵蓋旅遊、餐飲和獎賞的全新優惠。會員除了可以優先預訂保誠香港網球公開賽2024及HKT西九音樂節2024門票外，於指定航空旅遊相關商戶、精選餐廳以至美食外賣服務上都享有簽賬回贈或折扣，加上美國運通積分獎賞兌換優惠，盡情享受生活上每個食玩買快樂時刻。

優先親身體驗大型音樂及體育盛事

美國運通特別於今年的「美國運通會員月」注入兩項大型流行音樂及網球活動作為全新優惠元素。合資格卡會員可於即日起至9月12日期間優先預訂HKT西九音樂節2024門票及專享折扣優惠，現場欣賞如盧瀚霆@MIRROR、魏浚笙、周殷廷、Jorja Smith、Colde、婁峻碩及Mondo Grosso等來自香港及世界各地炙手可熱的巨星表演，並享受卡會員專屬贈品等福利。

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詳情及購票：請按此

另一方面，合資格卡會員於即日起至2024年9月11日亦可在保誠香港網球公開賽2024享有優先預訂門票及折扣優惠，現場欣賞多位全球頂尖女子網球選手在香港同場競技，包括2021美網冠軍華度加奴、保誠香港網球公開賽2023衛冕冠軍費蘭迪絲及香港代表張瑋桓、王康怡。

詳情及購票：請按此

旅行、餐飲及獎賞專屬優惠

美國運通深知卡會員重視旅遊、餐飲和獎賞類的優惠，特意於會員月期間推出一系列相關的專屬禮遇，包括香港航空簽賬獎賞、Klook簽賬回贈、DiningCity指定餐廳獨家優惠等，並將陸續推出更多驚喜。卡會員可瀏覽「美國運通會員月」專頁了解更多或追蹤最新資訊。優惠受條款及細則限制，或有不適用日子和指定簽賬要求。

美國運通會員月優惠一覽

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