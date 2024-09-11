美國運通今天宣布再次於香港舉辦「美國運通會員月」活動，為卡會員度身訂造一系列獨特的活動體驗及涵蓋旅遊、餐飲和獎賞的全新優惠。會員除了可以優先預訂保誠香港網球公開賽2024及HKT西九音樂節2024門票外，於指定航空旅遊相關商戶、精選餐廳以至美食外賣服務上都享有簽賬回贈或折扣，加上美國運通積分獎賞兌換優惠，盡情享受生活上每個食玩買快樂時刻。

優先親身體驗大型音樂及體育盛事 美國運通特別於今年的「美國運通會員月」注入兩項大型流行音樂及網球活動作為全新優惠元素。合資格卡會員可於即日起至9月12日期間優先預訂HKT西九音樂節2024門票及專享折扣優惠，現場欣賞如盧瀚霆@MIRROR、魏浚笙、周殷廷、Jorja Smith、Colde、婁峻碩及Mondo Grosso等來自香港及世界各地炙手可熱的巨星表演，並享受卡會員專屬贈品等福利。

美國運通會員月優惠一覽

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