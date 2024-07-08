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生活
2024-07-08 18:00:00

著數優惠｜萌B殿堂清倉感謝祭 3萬件西松屋童裝一律$30件/$10清貨區/日系女裝特賣

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著數優惠｜萌B殿堂清倉感謝祭 3萬件西松屋童裝一律$30件/$10清貨區/日系女裝特賣

著數優惠｜萌B殿堂清倉感謝祭 3萬件西松屋童裝一律$30件/$10清貨區/日系女裝特賣

各位爸媽注意！萌B殿堂清倉感謝祭即日起舉行，逾3萬件日本直送西松屋童裝一律$30，從嬰兒兒童服飾到各類用品，清貨價低至$10起，更有日本女裝品牌GRL新款大特賣，即睇內文詳請！

即日起至7月13日，萌B殿堂舉行感謝祭，全場超過3萬件嬰幼兒、小童、大童的日本直送🇯🇵西松屋童裝全部劃一價$30/件，各款衣物清貨大減價，同場不只有套裝衫褲，更有睡袋包裝底褲、汗巾等，購物滿$500更即送$50優惠券，下一單買滿$300可用$50優惠券，劵後每件只需$25！同場更有超抵清貨區，各款嬰幼兒玩具及用品低至$10開倉價發售，無限購限定，可以盡情消費！

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不單止西松屋童裝有感謝祭優惠，同場更有搶手日本品牌女裝「GRL」特價區，全部日本直送以超優惠價格即可買到日系人氣女裝多款日系包括冬天同夏天衫，更有大量新款，不論連身裙、半身裙、多款時尚上衣等等，低至$50有售！感謝祭期間買5件減$50買8件減$100，保證至抵。

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開倉限定優惠：

  • 1. 購物滿$500即送$50現金劵， 購物滿$1000即送$100現金劵，如此類推
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萌B殿堂清倉感謝祭

地址：紅磡崇平街富德中心2樓208室

開放日期：2024年7月6日（六）- 7月13日（六）

開放時間：10:00am - 7:00pm

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