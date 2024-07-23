炎炎夏日，最想外出遊玩但又最易被曬傷！萬寧為大家精選一系列夏日防護產品，從防曬美肌、修身保健到呵護滋養，全面照顧大家夏日需求。萬寧將於8月3日及8月10日一連兩個星期六派出「萬寧光感盛夏單車隊」，巡遊香港多個熱門遊玩景點，大派4000份夏日防護禮品包！想知領取詳請，立即睇內文。

全民運動日齊齊動起來

8月全民運動日，萬寧光感盛夏單車隊將於8月3日和8月10日兩個週六，駕著象徵活力的橙色運動單車，巡遊香港的熱門單車遊地點。首個週六，單車隊將從熱門郊遊路線屯門公園出發，經友愛橋到新屯門中心作為首站派發點，經中山公園踩入蝴蝶灣公園，在入口處停泊作為第二站；再抵達荃灣海濱公園，在荃灣渡輪碼頭停泊作為首天最後一站。

第二個週六，單車隊將從將軍澳海濱公園出發，經富康花園作為第二天首個派發點，再經香港單車公園進入坑口文曲里公園，於坑口站作第二站；馬鞍山海濱長廊出發，經雅濤居、大水坑單車公園、彭福花園等，最終抵達沙田廣場。

夏日防護產品大派送

一連兩週末，萬寧光感盛夏單車隊將派發四千份價值超過$200的夏日防護禮品包，內含萬寧獨家及人氣新登場產品，讓市民在享受夏日活動的同時，無懼熱浪和紫外線，隨時隨地保持乾爽清涼。