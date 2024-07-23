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生活
2024-07-23 16:00:00

著數優惠｜萬寧免費派4000份夏日防護禮包！逾$200防曬乳/護膚品/沐浴露(內文附派發時間地點)

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著數優惠｜萬寧免費派4000份夏日防護禮包！逾$200防曬乳/護膚品/沐浴露(內文附派發時間地點)

炎炎夏日，最想外出遊玩但又最易被曬傷！萬寧為大家精選一系列夏日防護產品，從防曬美肌、修身保健到呵護滋養，全面照顧大家夏日需求。萬寧將於8月3日及8月10日一連兩個星期六派出「萬寧光感盛夏單車隊」，巡遊香港多個熱門遊玩景點，大派4000份夏日防護禮品包！想知領取詳請，立即睇內文。

全民運動日齊齊動起來

8月全民運動日，萬寧光感盛夏單車隊將於8月3日和8月10日兩個週六，駕著象徵活力的橙色運動單車，巡遊香港的熱門單車遊地點。首個週六，單車隊將從熱門郊遊路線屯門公園出發，經友愛橋到新屯門中心作為首站派發點，經中山公園踩入蝴蝶灣公園，在入口處停泊作為第二站；再抵達荃灣海濱公園，在荃灣渡輪碼頭停泊作為首天最後一站。

第二個週六，單車隊將從將軍澳海濱公園出發，經富康花園作為第二天首個派發點，再經香港單車公園進入坑口文曲里公園，於坑口站作第二站；馬鞍山海濱長廊出發，經雅濤居、大水坑單車公園、彭福花園等，最終抵達沙田廣場。

夏日防護產品大派送

一連兩週末，萬寧光感盛夏單車隊將派發四千份價值超過$200的夏日防護禮品包，內含萬寧獨家及人氣新登場產品，讓市民在享受夏日活動的同時，無懼熱浪和紫外線，隨時隨地保持乾爽清涼。

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萬寧光感盛夏單車隊Get Set GLOW！

打卡玩遊戲贏獎品

每個停泊點均設有「萬寧光感盛夏車站」打卡位，市民可在巡遊路線上捕捉單車隊的英姿，或到停泊處贏獎品打卡，紀錄美好的週末出遊時光。

只要讚好及追蹤萬寧Facebook及Instagram官方社交專頁，動動腦筋完成「光感盛夏」主題遊戲，利用「陽光」道具探索各種萬寧夏日防護產品，成功答對問題，即可獲得以上夏日防護禮品包乙份（禮品內容隨機派發；數量有限，送完即止）！

禮物派發時間及地點

日期 「萬寧光感盛夏單車隊」巡遊時間及路線 禮物派發時間及地點
2024年8月3日（星期六）

上午 11時正 至 下午1時正

起點：屯門公園
終點：蝴蝶灣公園

下午 3時正 至 下午4時正

起點：荃灣海濱公園
終點：荃灣渡輪碼頭

第一站 上午11時半至下午12時正

新屯門中心
（近停車場入口）

第二站 下午12時半至下午1時正

蝴蝶灣公園入口
（近美樂輕鐵站）

第三站 下午3時半至下午4時正

荃灣渡輪碼頭
（近港鐵荃灣西站D出口）
2024年8月10日（星期六）

上午 11時正 至 下午1時正

起點：將軍澳海濱公園
終點：坑口站

下午 3時正 至 下午5時正

起點：馬鞍山海濱長廊
終點：沙田廣場

第一站 上午11時半至下午12時正

富康花園
（唐德街 2號）

第二站 下午12時半至下午1時正

近坑口站A2出口
（南豐廣場對出）

第三站 下午3時半至下午4時正

雅濤居
（純陽小學棒球場對出）

第四站 下午4時半至下午5時正

近沙田廣場往沙田中心天橋
（沙田正街20號）

禮包內容

  • 森下仁丹BIFINA SI晶球益生菌3條裝
  • 日本叮叮全效驅蚊防蟲貼2片
  • Avene曬後修護乳液 5毫升
  • Anessa極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++ 4毫升
  • AHC Safe On 美肌防曬系列試用裝
  • 肌研極潤保濕冰感霜 2克試用裝
  • 肌研極潤保濕化妝水(清爽型) 2毫升試用裝
  • Dove多芬沐浴乳 西柚 x 青檸 45克
  • Cetaphil舒特膚溫和潔膚露29毫升

（禮品內容隨機派發；數量有限，送完即止）

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