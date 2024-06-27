著數優惠｜蘇寧展銷會及限時特賣活動 優惠2折起/智能手機低至$599/以舊換新即減高達$1500

適逢國際體壇盛事即將舉行，蘇寧將於元朗及旺角分別舉辦展銷會及限時特賣活動，電視將以高達44折優惠發售，更有其他電子產品低至2折起，立即睇內文了解詳請！

全城矚目的國際體壇盛事將於7月26日舉行， 蘇寧與你攜手見證港隊每個精彩瞬間。香港蘇寧將以《 換電視 迎盛事 》為主題，於2024年6月28日至7月1日一連四天，在元朗廣場中庭舉行電視影音展銷會，多款人氣知名品牌影音產品以低至44折優惠價發售，以舊換新即減高達$1,500，再送限量精美贈品。把握機會率先升級家中電視影音設備，屆時便能透過自家影院觀賞每場精彩賽事集氣 撐港隊！

蘇寧亦於2024年6月29日至7月7日一連9日在旺角MOKO分店舉行《蘇寧MOKO Outlet限時特賣》，屆時有多款電子產品陳列品及優惠產品以至抵價發售，優惠低至2折，入手手機或電腦方便隨時隨地收睇或重溫精彩賽事！

蘇寧購物優惠

到元朗廣場電視展銷會及 MOKO Outlet 限時特賣場購物更可享多重簽賬優惠。憑安信 WeWa 及 EarnMORE 信用卡簽賬滿指定金額可享高達$1,920現金回贈 (優惠期至 2024 年 6 月 30 日) 或憑東亞銀行信用卡簽賬滿指定金額可享高達$600 現金回贈 (優惠期由 2024 年 7 月 1 日至 8 月 31 日)；以感應式Mastercard®卡或電子支付簽賬即減高達$100；即場登記成為蘇寧 SoClub 會員可獲$850 hksuning.com 網店優惠券。今個週末長假期記得預留時間到蘇寧《換電視 迎盛事》電視展銷會及旺角 MOKO Outlet 限時特賣場選購優惠產品！

安信 WeWa 及 EarnMORE 信用卡優惠

即日起至2024年6月30日，憑安信 WeWa 及 EarnMORE 信用卡於香港蘇寧門店或網店 hksuning.com 單一簽賬滿指定金額，並透過 OmyCard 手機 App 成功登記，即可賺取高達$1,920 現金回贈！

東亞銀行信用卡優惠

2024年7月1日至2024年8月31日，憑東亞銀行信用卡於香港蘇寧門店或網店 hksuning.com 單一簽賬滿指定金額，並透過 BEA Mall App 成功登記，即可賺取高達$600現金回贈！Mastercard非接觸式支付優惠即日起至2024年8月31日，以感應式Mastercard®卡或電子支付(包括 Apple Pay，Google Pay 及 Samsung Pay) 於全線香港蘇寧門店簽賬即減高達$100，每週優惠名額有限，先到先得。

X Wallet App 新註冊用戶優惠

即日起至2024年10月31日，X Wallet App新註冊用戶於全線香港蘇寧門店首次使用X Pay滿$500即減$150，優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

蘇寧 SoClub 新會員獎賞

2024年12月31日前註冊成為蘇寧 SoClub 新會員，即可獲總值$850 hksuning.com 網店優惠券。

Trade 舊換新至著數

香港蘇寧無論手機、手提電腦、平板電腦、智能手錶或耳機，通通都可以 Trade-in！Trade-in至靚價長達 5 天維持不變，而且多部舊機可以合併回收，Trade-in 選購任何電器產品可以即時扣減舊機價值。Trade-in 買指定手機或手提電腦更可享有 Trade-up 優惠，加購延長保養服務更可享額外高達$300優惠！

另外，蘇寧更提供指定家電以舊換新優惠，以舊換新選購新電視即減高達$1,500，以舊換新選購雪櫃、洗衣機或冷氣機即減高達$600！