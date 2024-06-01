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生活
2024-06-01 19:00:00

著數優惠｜譚仔雲南米線及譚仔三哥米線最新優惠！一人及二人套餐人均$49.5起

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著數優惠｜譚仔雲南米線及譚仔三哥米線最新優惠！一人及二人套餐人均$49.5起

著數優惠｜譚仔雲南米線及譚仔三哥米線最新優惠！一人及二人套餐人均$49.5起

譚仔及三哥又有新搞作！今次推出超優惠晚市套餐，一人及二人套餐都有，人均低至$49.5即可品嚐到豐富美食。另外全新推出「乍醬午餐肉飯」和「蒜香白肉飯」，鹹香開胃！喜歡食米線的你一定要試下，即睇內文優惠詳情。

譚仔三哥米線 晚市套餐人均$51起

譚仔三哥由 5 月 30 日起推出的「真 ‧ 大 DINner」晚市套餐，每日下午 5 時後供應；一人套餐以三哥 自家獨創的「水煮湯鴨血魚片米線」為主打，二人套餐則提供「麻辣湯肥牛魚腐響鈴雞肉米線」，加 上全新推出的「三哥乍醬午餐肉飯」或「蒜香白肉飯」二選其一，兩款套餐同樣配搭小食和熱飲。

首次面世的「三哥乍醬午餐肉飯」和「蒜香白肉飯」各有魅力，前者以肉味香濃的乍醬和限定供應的 午餐肉，配以鬆軟分明的白飯，每一啖都在口中釋放筆墨難以形容的香氣，飯中還加入了酸甜有致的 酸菜，令乍醬午餐肉飯吃起來清爽不膩，邪惡之餘亦滋味滿分；而「蒜香白肉飯」於啖啖肥瘦有致的 白肉鋪上滿具雙重口感及香氣的金銀蒜，配搭鬆軟白飯，蒜香與肉香混合，香氣不可擋！

譚仔雲南米線 晚市套餐人均$49.5起

譚仔雲南米線 5 月 30 日起，每日下午 6 時後供應的「今期至抵 SpotNight」的一人和二人晚市套餐， 均以自選兩餸米線為主打，再配自選的指定小食和飲品；套餐米線更可搞搞新意思，免費轉配湯泡飯， 食盡湯底精華！譚仔更推出多款套餐加配優惠，除「譚仔炸醬飯」外，還加入全新登場的兩款飯品 ──「譚仔炸醬午餐肉飯」及「蒜香白肉飯」，前者由譚仔炸醬飯加上外皮香脆的午餐肉而成，口感 豐富、味道香濃開胃；後者則以鮮嫩多汁的腩肉配搭濃香蒜蓉，加在白飯之上，口感極有新鮮感。兩 款新飯品，均可轉撈寬麵底，提供白飯以外又一吸引選擇！

凡點選晚市套餐，即可以至抵優惠價$27 額外加配「譚仔炸醬午餐肉 飯或撈寬麵」、以$32 額外加配「蒜香白肉飯或撈寬麵」或以$7 額外加配一人小食，包括紅油木耳 、紅油青瓜、四川青椒皮蛋 、麻辣豬耳或蒜泥白肉。

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