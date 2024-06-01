著數優惠｜譚仔雲南米線及譚仔三哥米線最新優惠！一人及二人套餐人均$49.5起

譚仔及三哥又有新搞作！今次推出超優惠晚市套餐，一人及二人套餐都有，人均低至$49.5即可品嚐到豐富美食。另外全新推出「乍醬午餐肉飯」和「蒜香白肉飯」，鹹香開胃！喜歡食米線的你一定要試下，即睇內文優惠詳情。

譚仔三哥米線 晚市套餐人均$51起

譚仔三哥由 5 月 30 日起推出的「真 ‧ 大 DINner」晚市套餐，每日下午 5 時後供應；一人套餐以三哥 自家獨創的「水煮湯鴨血魚片米線」為主打，二人套餐則提供「麻辣湯肥牛魚腐響鈴雞肉米線」，加 上全新推出的「三哥乍醬午餐肉飯」或「蒜香白肉飯」二選其一，兩款套餐同樣配搭小食和熱飲。

首次面世的「三哥乍醬午餐肉飯」和「蒜香白肉飯」各有魅力，前者以肉味香濃的乍醬和限定供應的 午餐肉，配以鬆軟分明的白飯，每一啖都在口中釋放筆墨難以形容的香氣，飯中還加入了酸甜有致的 酸菜，令乍醬午餐肉飯吃起來清爽不膩，邪惡之餘亦滋味滿分；而「蒜香白肉飯」於啖啖肥瘦有致的 白肉鋪上滿具雙重口感及香氣的金銀蒜，配搭鬆軟白飯，蒜香與肉香混合，香氣不可擋！