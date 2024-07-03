著數優惠｜買嘉士伯滿$30參加「好奇？隨時賞你去丹麥」大抽獎 贏丹麥雙人來回機票

嘉士伯推出年度宣傳企劃，以「好奇，令一切有可能；可能，就係嘉士伯」為主題，在七月及八月推出一系列活動，包括重磅推出「好奇？隨時賞你去丹麥」大抽獎、登陸全港多個鬧市大派禮物、嘉士伯飛行隊現身人氣食肆與食客互動等。而星級代言人許廷鏗亦為品牌拍攝全新廣告，其個人 YouTube 頻道《鏗 gry 廚房》特輯更首度衝出香港，聯同嘉士伯到訪品牌發源地丹麥哥本哈根，帶大家了解品牌故事！活動內容豐富，下文即睇詳情！

嘉士伯一連兩個月推出驚喜宣傳活動 「好奇？隨時賞你去丹麥」大抽獎動將分爲兩期進行，即日起至 8 月 4 日，凡於指定零售商戶、食肆或酒吧#購買嘉士伯品牌^啤酒每滿港幣 30元，即可獲得抽獎機會一次，如此類推。購買 12罐罐裝 330 毫升嘉士伯啤酒或醇滑嘉士伯啤酒更可獲得額外抽獎機會！條款及細則約束，詳情可留意官方網站。



• 大獎：丹麥雙人來回機票－價值約港幣27,500 元（名額 2 個）

• 二獎：SONY VLOG 相機－價值約港幣 5,990元（名額 8 個）

• 三獎：Klook 電子禮品卡－價值港幣 500元（名額 90 個） 第一期抽獎

推廣日期： 7 月 3 日早上 7 時至 7 月 17 日晚上11 時 59 分

登記日期： 7 月 3 日早上 7 時至 7 月 18 日晚上11 時 59 分



第二期抽獎

推廣日期： 7 月 18 日凌晨 12 時開始至 8 月 4 日晚上 11 時 59 分

登記日期： 7 月 18 日凌晨 12 時開始至 8 月 5 日晚上 11 時 59 分

嘉士伯專車 神秘遊戲＋派禮物 嘉士伯專車將登陸全港鬧市，即場惠顧嘉士伯生啤兩杯或 1 set 支裝或一個啤酒塔，即可進入嘉士伯專車參與遊戲並有機會贏取豐富獎品。許廷鏗亦將於 7 月 5 日驚喜現身尖沙咀與大家玩遊戲、派禮物！條款及細則約束。



• 日期： 7 月 5 至 6 日、12 至 13 日、19 至 20日（逢星期五、六）

• 時間：晚上 9 時至凌晨 12 時

• 地點：尖沙咀、荃灣、太子 嘉士伯專車停泊地點有可能因應情況而作出改變，請留意嘉士伯 Facebook 及 Instagram 專頁的最新消息。