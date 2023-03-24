著數優惠｜韓國隱形眼鏡專門店OLENS K11開新店 王牌1-Day $299/3盒 透明隱形眼鏡$2.8一片！

來自韓國的彩妝隱形眼鏡專門店OLENS，最近在尖沙咀K11 Art Mall開設香港第11間分店，為慶祝新店開幕，品牌由即日起至4月30日，推出開幕優惠，包括以$299優惠價購入3盒由BLACKPINK代言的皇牌Vivi Ring系列 (1 Day 10片)，5色任選，平均低至$100/盒，另外再送小禮物一份；此外，透明隱形眼鏡O2 Edition 也有體驗價，只需$28/10片，各位準備配con的女生留意了！

OLENS早前更請來韓國人氣女團NewJeans擔任新品的代言人，成員Hanni及Minji率先戴上OLENS最新的Double Tint系列，系列以獨特雙重光影設計，打造兩倍有神的迷人眼睛。其中Hanni戴上Double Tint #Brown，柔和深啡外配雙重焦糖啡內圈的組合，令原本可愛的長相再添柔美感覺，溫柔女生必備；而Minji則戴上同系列的另一顏色 Double Tint #Gray，柔和深灰外圈配雙重灰色內圈，散發出嫵媚有不失神秘的氛圍。