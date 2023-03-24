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2023-03-24 17:00:00

著數優惠｜韓國隱形眼鏡專門店OLENS K11開新店 王牌1-Day $299/3盒 透明隱形眼鏡$2.8一片！

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著數優惠｜韓國隱形眼鏡專門店OLENS K11開新店 王牌1-Day $299/3盒 透明隱形眼鏡$2.8一片！

著數優惠｜韓國隱形眼鏡專門店OLENS K11開新店 王牌1-Day $299/3盒 透明隱形眼鏡$2.8一片！

來自韓國的彩妝隱形眼鏡專門店OLENS，最近在尖沙咀K11 Art Mall開設香港第11間分店，為慶祝新店開幕，品牌由即日起至430日，推出開幕優惠，包括以$299優惠價購入3盒由BLACKPINK代言的皇牌Vivi Ring系列 (1 Day 10)5色任選，平均低至$100/盒，另外再送小禮物一份；此外，透明隱形眼鏡O2 Edition 也有體驗價，只需$28/10片，各位準備配con的女生留意了！

OLENS新店登陸K11 Art Mall 推出開幕優惠 OLENS新店登陸K11 Art Mall

OLENS早前更請來韓國人氣女團NewJeans擔任新品的代言人，成員HanniMinji率先戴上OLENS最新的Double Tint系列系列以獨特雙重光影設計，打造兩倍有神的迷人眼睛。其中Hanni戴上Double Tint #Brown，柔和深啡外配雙重焦糖啡內圈的組合，令原本可愛的長相再添柔美感覺，溫柔女生必備；而Minji則戴上同系列的另一顏色 Double Tint #Gray，柔和深灰外圈配雙重灰色內圈，散發出嫵媚有不失神秘的氛圍。

NewJeans成員Hanni戴上Double Tint #Brown NewJeans成員Hanni戴上Double Tint #Brown NewJeans成員Minji戴上Double Tint #Gray NewJeans成員Minji戴上Double Tint #Gray NewJeans擔任隱形眼鏡品牌OLENS新品代言人，首輯宣傳照中5人分別戴上OLENS的新款隱形眼鏡。

OLENS K11新店限定優惠詳情

優惠一：OLENS銷量No.1 皇牌體驗套裝 (價值$470)：皇牌Vivi Ring 系列，$299/3(1 Day 10)

優惠二：OLENS皇牌透明隱形眼鏡體驗價 (總值 $60) O2 Edition$28/10

優惠日期：322日至430

 

OLENS K11新店

地址：尖沙咀河內道18K11商場B217號鋪

營業時間：12:00 - 21:00

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