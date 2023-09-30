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生活
2023-09-30 12:00:26

著數優惠｜香港國際機場十一國慶黃金周三重賞 新登記會員送港幣$100迎新賞

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著數優惠｜香港國際機場十一國慶黃金周三重賞 新登記會員送港幣$100迎新賞

著數優惠｜香港國際機場十一國慶黃金周三重賞 新登記會員送港幣$100迎新賞

不少人都趁住十一黃金周長假期去旅行鬆一鬆，香港國際機場為迎接國慶黃金周假期場，推出一系列限時購物獎賞，誠邀旅客加入成為「HKairport Rewards」會員，由即日起至10月8日，會員禮遇包括港幣$100 迎新賞、2 倍積分 高達 12%回贈以及額外港幣 $700 購物禮賞，在機場消費購物著數優惠吸引！

十一國慶黃金周三重賞

1. 港幣$100 迎新賞 - 新登記會員即可獲贈港幣 $100 購物現金券，於指定商戶淨消費滿港幣$300 即可使用。

2. 2 倍積分 高達 12%回贈 - 於推廣期內在機場任何店鋪及食肆、HKairportShop.com 及自助點餐服務以電子貨幣支付，均可享雙倍獎賞積分，即港幣 $1 獲取 2 獎賞積分，回贈高達12%。

3. 額外港幣 $700 購物禮賞 - 凡單一消費滿港幣$30,000 或以上，即可獲額外港幣 $700 購物禮券乙份。禮券可於逾 300 年歷史的英國皇室御用食品及茶葉品牌 Fortnum & Mason 或源自倫敦的高端媒體及雜誌銷售品牌 Monocle 之機場店使用。每位會員於推廣期內可換領一次。
 

香港國際機場十一國慶黃金周三重賞 香港國際機場十一國慶黃金周三重賞

香港國際機場餐廳新店推介

香港國際機場尊貴購物區匯聚超過 40 間尊尚品牌，帶來琳琅滿目的時尚選擇。與此同時，香港國際機場亦積極引入人氣食肆，全新進駐的餐飲品牌包括：Blue Bottle Coffee、Intervals 天際酒吧及餐廳以及提供 250 個座位的Central Concourse Food Court，以後在機場等候出發時又有更多餐飲選擇。
 

Blue Bottle Coffee 期間限定店設於機場禁 區離港層（L7） Central Concourse Food Court 敏華冰廰 Intervals 天際酒吧及餐廳
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