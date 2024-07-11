著數優惠｜香港國際機場夏日賞 網店消費即減$500/直播搶免費機票

又有著數優惠！機場推出一系列夏日消費獎賞活動，網店消費即減$500，人氣福袋低至3折。更將聯同「飛常日誌」主演洪永城和郭柏妍舉辦直播活動，讓大家邊睇邊搶獨家購物優惠，即睇詳情！

機場網店 購物減高達港幣500元 HKairportShop.com機場網上商店由即日起至2024年8月31日推出夏日購物優惠活動，凡消費淨額滿港幣1,500元，即減港幣100元；港幣2,500元，即減港幣250元；每滿港幣3,500元，更可享港幣500元即減優惠，買得越多，優惠越多。 推1,600個機場人氣福袋 低至3折 此外，機場亦與多個商戶合作，於即日起至2024年8月31日限時推出超過70款、多達1,600個機場人氣福袋，低至3折起。精選產品包括名牌服飾、旅行用品、家居精品、美妝護膚及美酒佳釀等，立即按此選購。

香港國際機場夏日賞