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2023-04-11 17:30:00

著數優惠｜香港國際機場「尊尚購物服務」 率先預留名牌心頭好/免費送貨/2倍獎賞積分

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著數優惠｜香港國際機場「尊尚購物服務」 率先預留名牌心頭好/免費送貨/2倍獎賞積分

著數優惠｜香港國際機場「尊尚購物服務」 率先預留名牌心頭好/免費送貨/2倍獎賞積分

最近不少人都相繼外遊，香港國際機場的購物區今年新增多個名牌，包括CHANELHermesLouis Vuitton，成為全球首個擁有此3家雙層旗艦店的機場，近日更隆重推出「尊尚購物服務」，不但讓旅客預先搜羅各大時尚品牌產品，更提供方便的登機閘口送貨服務。

香港國際機場「尊尚購物服務」

香港國際機場「尊尚購物服務」

「一對一」線上禮賓客戶服務

全新「尊尚購物服務」服務囊括16個品牌，包括Bottega Veneta BvlgariChanelChaumetGucciIWCJaegar-LeCoultreJimmy ChooLoro PianaLouis VuittonPaneraiPiagetTiffany & CoTory BurchTumi Versace，未來亦將有更多國際品牌加入，顧客可透過「一對一」線上禮賓客戶服務，查詢、搜羅及預留心儀的時尚單品。機場禮賓團隊更安排品牌代表以WhatsApp或微信直接與顧客進行對話了解商品，更可安排預訂或付款。

香港國際機場Chanel 香港國際機場Louis Vuitton

免費送貨至15個目的地 最快90分鐘送貨到閘口

旅客凡單一消費滿$1,000，即可享免費本地送貨服務；單一消費滿$2,500，更可享免費送貨服務至全球15個目的地。旅客亦可選擇在離港前於機場店鋪提貨，或安排直接送貨至登機閘口，最快於下單後90分鐘提貨。

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