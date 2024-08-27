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2024-08-27 15:33:07

著數優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店 5周年快閃優惠 HK$5海景房＋自助餐

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著數優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店 5周年快閃優惠 HK$5海景房＋自助餐

著數優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店 5周年快閃優惠 HK$5海景房＋自助餐

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香港維港凱悅尚萃酒店踏入開業5週年，於2024年8月28日至9月1日期間將推出一連5日的「五週年慶快閃優惠」，優惠包括以港幣$5購買寵物狗友善住宿、The Farmhouse咖啡廳自助午餐及晚餐、 Cruise 空中餐廳及酒吧週末早午餐和晚市套餐等，數量有限，一於把握搶購機會！

香港維港凱悅尚萃酒店 HK$5快閃優惠詳情

五週年快閃優惠將於 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 11時於酒店網上商店開售。

快閃優惠：2024年8月28日（上午11時）至9月1日（下午11時59分）

優惠換領期：除非另有說明，住宿優惠及Cruise空中餐廳及酒吧的餐飲優惠有效期爲2024年8月29日至9月30日；The Farmhouse咖啡廳的餐飲優惠有效期為 2024年 9 月 2 日至 10 月 31 日。優惠受條款及細則約束，指定日子不適用。

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五週年快閃優惠*

港幣 $5快閃禮遇

港幣$5享用寵物狗友善住宿

  • 入住寵物狗友善樓層海景大床 / 雙床客房一晚

星期一至四

 

港幣$5淨價

 

港幣 $5 享用自助午餐

  • The Farmhouse 咖啡廳自助午餐（一位用）

（適用於中午12時至下午2時30分）

星期一至日

港幣$5淨價

 

港幣 $5享用自助晚餐

 

  • The Farmhouse 咖啡廳自助晚餐（一位用）

適用於晚上6時至9時30分

 

星期一至日

 

港幣$5淨價

 

港幣 $5享用週末早午餐

  • Cruise空中餐廳及酒吧週末早午餐（一位用）

（適用於中午12時至下午2時30分）

  • 客人必須與另外 1 位支付每位原價港幣$548+ 的「週末早午餐」客人同行

星期六、星期日及公衆假期

港幣$5淨價

 

港幣 $5 「FEED ME！」晚市套餐

  • Cruise 空中餐廳及酒吧「Feed Me！」晚市套餐（一位用）

（適用於晚上6時至8時或晚上8時15分至10時15分）

  • 客人必須與另外 3 位支付每位原價港幣$580+ 的「FEED ME! 晚市套餐」客人同行

 

星期二至五、

星期日

港幣$5淨價

 

港幣 $5享用招牌雞尾酒

  • Cruise 空中餐廳及酒吧招牌雞尾酒1杯（適用於星期一至五的下午3時至晚上11時及星期六至日及公衆假期的中午12時至晚上11時）
  • 客人必須以原價購買多一杯招牌雞尾酒（每杯港幣$118起）

星期一至日

港幣$5淨價

 

港幣 $5享用Hyatt Centric Blend咖啡

  • The Farmhouse Deli餅店Hyatt Centric Blend咖啡1杯（適用於上午8時至晚上8時）
  • 客人必須以原價購買多1杯Hyatt Centric Blend咖啡（每杯港幣$48起）

星期一至日

港幣$5淨價

 

The Farmhouse 咖啡廳優惠

送一－自助午餐

  • The Farmhouse 咖啡廳自助午餐（兩位用）

（適用於中午12時至下午2時30分）

星期一至五

 

港幣$398

星期六及日

港幣$508

送一－自助晚餐

 

  • The Farmhouse 咖啡廳自助晚餐（兩位用）

（適用於晚上6時至9時30分）

星期一至四

 

港幣$748

星期五至日

港幣$798

住宿優惠

標準大床客房 / 標準雙床客房一晚住宿 連雙人自助早、午餐

  • 標準大床客房 / 標準雙床客房一晚住宿
  • 使用無邊際泳池及健身中心
  • 雙人The Farmhouse 咖啡廳自助早餐

（適用於上午6時30分至10 時30分

  • 雙人The Farmhouse 咖啡廳自助午餐
    （適用於    中午12時至下午2時30分

 

星期一至四

港幣$1,680

星期五至日

港幣$1,830

星期六

港幣$2,180

標準大床客房 / 標準雙床客房一晚住宿連雙人自助早、晚餐

  • 標準大床客房 / 標準雙床客房一晚住宿
  • 使用無邊際泳池及健身中心
  • 雙人The Farmhouse 咖啡廳自助早餐

（適用於上午6時30分至10 時30分

  • 雙人The Farmhouse 咖啡廳自助晚餐
    （適用於    晚上6時至9時30分

星期一至四

港幣$2,100

星期五

 

港幣$2,400

星期六

 

港幣$2,580

星期日

港幣$2,200

*除非另有說明，所有列出的房價均需加收10%的服務費； 所有列出的餐飲價格均需加收 10% 的服務費和 1% 的附加費，支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化。服務費及1%附加費均以原價計算。優惠受條款及細則約束，指定日子不適用。

 

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