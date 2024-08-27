著數優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店 5周年快閃優惠 HK$5海景房＋自助餐

香港維港凱悅尚萃酒店踏入開業5週年，於2024年8月28日至9月1日期間將推出一連5日的「五週年慶快閃優惠」，優惠包括以港幣$5購買寵物狗友善住宿、The Farmhouse咖啡廳自助午餐及晚餐、 Cruise 空中餐廳及酒吧週末早午餐和晚市套餐等，數量有限，一於把握搶購機會！
香港維港凱悅尚萃酒店 HK$5快閃優惠詳情
五週年快閃優惠將於 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 11時於酒店網上商店開售。
快閃優惠：2024年8月28日（上午11時）至9月1日（下午11時59分）
優惠換領期：除非另有說明，住宿優惠及Cruise空中餐廳及酒吧的餐飲優惠有效期爲2024年8月29日至9月30日；The Farmhouse咖啡廳的餐飲優惠有效期為 2024年 9 月 2 日至 10 月 31 日。優惠受條款及細則約束，指定日子不適用。
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五週年快閃優惠*
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港幣 $5快閃禮遇
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港幣$5享用寵物狗友善住宿
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星期一至四
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港幣$5淨價
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港幣 $5 享用自助午餐
（適用於中午12時至下午2時30分）
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星期一至日
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港幣$5淨價
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港幣 $5享用自助晚餐
（適用於晚上6時至9時30分）
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星期一至日
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港幣$5淨價
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港幣 $5享用週末早午餐
（適用於中午12時至下午2時30分）
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星期六、星期日及公衆假期
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港幣$5淨價
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港幣 $5 「FEED ME！」晚市套餐
（適用於晚上6時至8時或晚上8時15分至10時15分）
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星期二至五、
星期日
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港幣$5淨價
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港幣 $5享用招牌雞尾酒
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星期一至日
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港幣$5淨價
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港幣 $5享用Hyatt Centric Blend咖啡
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星期一至日
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港幣$5淨價
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The Farmhouse 咖啡廳優惠
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買一送一－自助午餐
（適用於中午12時至下午2時30分）
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星期一至五
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港幣$398起
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星期六及日
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港幣$508起
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買一送一－自助晚餐
（適用於晚上6時至9時30分）
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星期一至四
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港幣$748起
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星期五至日
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港幣$798起
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住宿優惠
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標準大床客房 / 標準雙床客房一晚住宿 連雙人自助早、午餐
（適用於上午6時30分至10 時30分）
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星期一至四
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港幣$1,680起
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星期五至日
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港幣$1,830起
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星期六
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港幣$2,180起
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標準大床客房 / 標準雙床客房一晚住宿連雙人自助早、晚餐
（適用於上午6時30分至10 時30分）
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星期一至四
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港幣$2,100起
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星期五
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港幣$2,400起
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星期六
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港幣$2,580起
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星期日
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港幣$2,200起
*除非另有說明，所有列出的房價均需加收10%的服務費； 所有列出的餐飲價格均需加收 10% 的服務費和 1% 的附加費，支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化。服務費及1%附加費均以原價計算。優惠受條款及細則約束，指定日子不適用。