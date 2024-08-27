著數優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店 5周年快閃優惠 HK$5海景房＋自助餐

香港維港凱悅尚萃酒店踏入開業5週年，於2024年8月28日至9月1日期間將推出一連5日的「五週年慶快閃優惠」，優惠包括以港幣$5購買寵物狗友善住宿、The Farmhouse咖啡廳自助午餐及晚餐、 Cruise 空中餐廳及酒吧週末早午餐和晚市套餐等，數量有限，一於把握搶購機會！

香港維港凱悅尚萃酒店 HK$5 快閃優惠詳情

五週年快閃優惠將於 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 11時於酒店網上商店開售。



快閃優惠：2024年8月28日（上午11時）至9月1日（下午11時59分）



優惠換領期：除非另有說明，住宿優惠及Cruise空中餐廳及酒吧的餐飲優惠有效期爲2024年8月29日至9月30日；The Farmhouse咖啡廳的餐飲優惠有效期為 2024年 9 月 2 日至 10 月 31 日。優惠受條款及細則約束，指定日子不適用。