著數優惠｜香港foodpanda 10周年送驚喜 1折食小籠包/齊柏林/十二味

為慶祝foodpanda香港10周年，foodpanda將推出一系列精彩驚喜優惠，以答謝顧客多年支持。由9月2日至11月10日期間，foodpanda帶來一連10周的慶祝活動，每周提供不同的優惠和回贈。首周有1折嘆人氣菜式，參與餐廳有譚仔三哥、齊柏林、十二味等，更有全新的印花卡獎勵計劃！想知詳請即睇內文。

9月2日起一連10周驚喜不斷！每周都有不同獎賞優惠回饋顧客，範圍涵蓋美食外送、外賣自取及生活百貨訂單。於 9 月 2 日至 9 月 8 日期間，打響頭炮的首周優惠為7間精選餐廳訂購指定食品享1折優惠。 精選餐廳 精選菜式 原價 1 折後 翡翠拉麵小籠包 上海小籠包 (4 隻) HK$62 HK$6.2 DoughBros 蒜香牛油酸種波 (8 粒) HK$68 HK$6.8 大快活 「食得夠 GYM」系列雞胸紅米飯套餐 HK$65 HK$6.5 沙嗲王 洋蔥芝士 shake shake粉一口香茅豬扒 HK$50 HK$5 譚仔三哥米線 口水雞翼及手拍青瓜 HK$54 HK$5.4 十二味 經典香辣鍋 HK$48 HK$4.8 齊柏林熱狗店 混醬的包裏總有熱血的狗 HK$65 HK$6.5 未來9星期將陸續推出多個驚喜優惠，其中有foodpanda 優惠券、外賣自取及美食外送優惠，以及生活百貨優惠等！

foodpanda 首次推出 「十周年印花卡」獎賞計劃 多嗌多送 凡於活動期間於 foodpanda 單次消費滿$100(包含平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後)，即可獲得印花一枚，集齊印花即可兌換指定獎賞。每次兌換獎賞後，印花數量亦會繼續累積，集滿指第10枚印花起，更有機會換領foodpanda獨家限量精品，包括foodpanda品牌大使 Pau-Pau 造型的雨傘、USB 小夜燈、鍵盤、露營套裝和麻雀套裝等。