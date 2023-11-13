著數優惠｜麥提莎全新「金脆焦糖風味」朱古力 港九新界免費派15,000份試食裝 聖誕抽獎送iPhone15！

麥提莎近日推出全新口味「金脆焦糖風味」朱古力，獨特的金色外層配搭全新甜而不膩的焦糖外層令人一試難忘！為宣傳推廣，興大家「FUN享」甜蜜滋味，麥提莎宣布將於2023年11月17日至21日在港九多區連續五天大派試食裝，合共15,000份！另外適逢聖誕節，品牌更有「聖誕金趣Fun紛賞」，獎品豐富，包括iPhone 15 Plus、Klook旅遊禮品卡等等，多重優惠，即睇下文了解詳情！
麥提莎免費派15,000份試食裝
全新麥提莎「金脆焦糖風味朱古力」，結合了品牌經典的口感與獨特的黃金風味，脆脆的朱古力麥芽脆心，配搭香甜幼滑的朱古力，加上獨特的金色外層，視覺效果吸引，口感味道更上一層樓！為與大家「FUN享」甜蜜滋味，品牌將於2023年11月17日至21日，遊走多個鬧市地區如銅鑼灣、尖沙咀、旺角及沙田舉行連續五天的新品派發活動，派發近15,000件新品試食裝！市民只需讚好及追蹤麥提莎香港專頁即可免費獲得麥提莎金脆焦糖風味朱古力試食裝和優惠券，讓大家親嚐甜蜜滋味，數量有限，送完即止。
麥提莎金脆焦糖風味朱古力試食裝免費派送活動詳情：
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派送日期
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時間：
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派送地點
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11月17日 (星期五)
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中午12時至下午６時
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旺角朗豪坊對出 (旺角港鐵站E1出口)
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11月18日 (星期六)
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中午12時至下午６時
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銅鑼灣行人專用區 (記利佐治街)
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11月19日 (星期日)
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中午12時至下午６時
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沙田火車站B出口
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11月20 日 (星期一)
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中午12時至下午６時
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尖沙咀天星碼頭
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11月21日 (星期二)
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中午12時至下午６時
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銅鑼灣行人專用區 (百德新街)
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*活動時間及地點有機會因應天氣及當日路面情況或有改動
麥提莎聖誕金趣Fun紛賞 送iPhone＋豐富禮品
由即日起至2024年1月2日內，以單一發票計算在指定零售點及網店*購買麥提莎之產品滿HK$30 (每滿HK$30需包括最少一包麥提莎金脆焦糖風味，HK$60需包括最少兩包、HK$90需包括最少三包等)，即可獲抽獎機會一次，如此類推，並以WhatsApp發送姓名、聯絡電話、身份證號碼首3位數字及清晰之收據照片至 5918 7336，即有機會贏取豐富獎品！
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頭獎 (共1份)
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Apple iPhone 15 Plus 256GB (價值港幣$8,499)
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二獎 (共2份)
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Klook旅遊禮品卡 (價值港幣約$6,000)
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三獎 (共22份)
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Apple Store 禮品卡 (價值港幣$300)
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四獎 (共25份)
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麥提莎朱古力袋裝 - 30件 (口味隨機* - 30/37g) (價值港幣約$390)
*口味包括麥提莎朱古力37g袋裝、麥提莎黑朱古力37g袋裝及麥提莎金脆焦糖風味30g袋裝，30件口味將隨機發放
*此推廣活動只適用於在指定零售點及網店購買麥提莎之產品，活動資料條款及細則，可參閱網頁
推廣生意的競賽牌照號碼：57632