著數優惠｜麥提莎全新「金脆焦糖風味」朱古力 港九新界免費派15,000份試食裝 聖誕抽獎送iPhone15！

麥提莎近日推出全新口味「金脆焦糖風味」朱古力，獨特的金色外層配搭全新甜而不膩的焦糖外層令人一試難忘！為宣傳推廣，興大家「FUN享」甜蜜滋味，麥提莎宣布將於2023年11月17日至21日在港九多區連續五天大派試食裝，合共15,000份！另外適逢聖誕節，品牌更有「聖誕金趣Fun紛賞」，獎品豐富，包括iPhone 15 Plus、Klook旅遊禮品卡等等，多重優惠，即睇下文了解詳情！

麥提莎免費派15,000份試食裝 全新麥提莎「金脆焦糖風味朱古力」，結合了品牌經典的口感與獨特的黃金風味，脆脆的朱古力麥芽脆心，配搭香甜幼滑的朱古力，加上獨特的金色外層，視覺效果吸引，口感味道更上一層樓！為與大家「FUN享」甜蜜滋味，品牌將於2023年11月17日至21日，遊走多個鬧市地區如銅鑼灣、尖沙咀、旺角及沙田舉行連續五天的新品派發活動，派發近15,000件新品試食裝！市民只需讚好及追蹤麥提莎香港專頁即可免費獲得麥提莎金脆焦糖風味朱古力試食裝和優惠券，讓大家親嚐甜蜜滋味，數量有限，送完即止。 麥提莎金脆焦糖風味朱古力試食裝免費派送活動詳情： 派送日期 時間： 派送地點 11月17日 (星期五) 中午12時至下午６時 旺角朗豪坊對出 (旺角港鐵站E1出口) 11月18日 (星期六) 中午12時至下午６時 銅鑼灣行人專用區 (記利佐治街) 11月19日 (星期日) 中午12時至下午６時 沙田火車站B出口 11月20 日 (星期一) 中午12時至下午６時 尖沙咀天星碼頭 11月21日 (星期二) 中午12時至下午６時 銅鑼灣行人專用區 (百德新街) *活動時間及地點有機會因應天氣及當日路面情況或有改動