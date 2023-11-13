著數優惠｜麥提莎®全新「金脆焦糖風味」朱古力 港九新界免費派15,000份試食裝 聖誕抽獎送iPhone15！

麥提莎®近日推出全新口味「金脆焦糖風味」朱古力，獨特的金色外層配搭全新甜而不膩的焦糖外層令人一試難忘！為宣傳推廣，興大家「FUN享」甜蜜滋味，麥提莎®宣布將於2023年11月17日至21日在港九多區連續五天大派試食裝，合共15,000份！另外適逢聖誕節，品牌更有「聖誕金趣Fun紛賞」，獎品豐富，包括iPhone 15 Plus、Klook旅遊禮品卡等等，多重優惠，即睇下文了解詳情！
麥提莎®免費派15,000份試食裝
全新麥提莎®「金脆焦糖風味朱古力」，結合了品牌經典的口感與獨特的黃金風味，脆脆的朱古力麥芽脆心，配搭香甜幼滑的朱古力，加上獨特的金色外層，視覺效果吸引，口感味道更上一層樓！為與大家「FUN享」甜蜜滋味，品牌將於2023年11月17日至21日，遊走多個鬧市地區如銅鑼灣、尖沙咀、旺角及沙田舉行連續五天的新品派發活動，派發近15,000件新品試食裝！市民只需讚好及追蹤麥提莎香港專頁即可免費獲得麥提莎®金脆焦糖風味朱古力試食裝和優惠券，讓大家親嚐甜蜜滋味，數量有限，送完即止。
麥提莎®金脆焦糖風味朱古力試食裝免費派送活動詳情：
|
派送日期
|
時間：
|
派送地點
|
11月17日 (星期五)
|
中午12時至下午６時
|
旺角朗豪坊對出 (旺角港鐵站E1出口)
|
11月18日 (星期六)
|
中午12時至下午６時
|
銅鑼灣行人專用區 (記利佐治街)
|
11月19日 (星期日)
|
中午12時至下午６時
|
沙田火車站B出口
|
11月20 日 (星期一)
|
中午12時至下午６時
|
尖沙咀天星碼頭
|
11月21日 (星期二)
|
中午12時至下午６時
|
銅鑼灣行人專用區 (百德新街)
|
*活動時間及地點有機會因應天氣及當日路面情況或有改動
麥提莎®聖誕金趣Fun紛賞 送iPhone＋豐富禮品
由即日起至2024年1月2日內，以單一發票計算在指定零售點及網店*購買麥提莎®之產品滿HK$30 (每滿HK$30需包括最少一包麥提莎®金脆焦糖風味，HK$60需包括最少兩包、HK$90需包括最少三包等)，即可獲抽獎機會一次，如此類推，並以WhatsApp發送姓名、聯絡電話、身份證號碼首3位數字及清晰之收據照片至 5918 7336，即有機會贏取豐富獎品！
|
頭獎 (共1份)
|
Apple iPhone 15 Plus 256GB (價值港幣$8,499)
|
二獎 (共2份)
|
Klook旅遊禮品卡 (價值港幣約$6,000)
|
三獎 (共22份)
|
Apple Store 禮品卡 (價值港幣$300)
|
四獎 (共25份)
|
麥提莎朱古力袋裝 - 30件 (口味隨機* - 30/37g) (價值港幣約$390)
*口味包括麥提莎®朱古力37g袋裝、麥提莎®黑朱古力37g袋裝及麥提莎®金脆焦糖風味30g袋裝，30件口味將隨機發放
*此推廣活動只適用於在指定零售點及網店購買麥提莎®之產品，活動資料條款及細則，可參閱網頁
推廣生意的競賽牌照號碼：57632