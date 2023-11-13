著數優惠｜麥提莎®全新「金脆焦糖風味」朱古力 港九新界免費派15,000份試食裝 聖誕抽獎送iPhone15！

麥提莎®近日推出全新口味「金脆焦糖風味」朱古力，獨特的金色外層配搭全新甜而不膩的焦糖外層令人一試難忘！為宣傳推廣，興大家「FUN享」甜蜜滋味，麥提莎®宣布將於2023年11月17日至21日在港九多區連續五天大派試食裝，合共15,000份！另外適逢聖誕節，品牌更有「聖誕金趣Fun紛賞」，獎品豐富，包括iPhone 15 Plus、Klook旅遊禮品卡等等，多重優惠，即睇下文了解詳情！

麥提莎®免費派15,000份試食裝 全新麥提莎®「金脆焦糖風味朱古力」，結合了品牌經典的口感與獨特的黃金風味，脆脆的朱古力麥芽脆心，配搭香甜幼滑的朱古力，加上獨特的金色外層，視覺效果吸引，口感味道更上一層樓！為與大家「FUN享」甜蜜滋味，品牌將於2023年11月17日至21日，遊走多個鬧市地區如銅鑼灣、尖沙咀、旺角及沙田舉行連續五天的新品派發活動，派發近15,000件新品試食裝！市民只需讚好及追蹤麥提莎香港專頁即可免費獲得麥提莎®金脆焦糖風味朱古力試食裝和優惠券，讓大家親嚐甜蜜滋味，數量有限，送完即止。 麥提莎®金脆焦糖風味朱古力試食裝免費派送活動詳情： 派送日期 時間： 派送地點 11月17日 (星期五) 中午12時至下午６時 旺角朗豪坊對出 (旺角港鐵站E1出口) 11月18日 (星期六) 中午12時至下午６時 銅鑼灣行人專用區 (記利佐治街) 11月19日 (星期日) 中午12時至下午６時 沙田火車站B出口 11月20 日 (星期一) 中午12時至下午６時 尖沙咀天星碼頭 11月21日 (星期二) 中午12時至下午６時 銅鑼灣行人專用區 (百德新街) *活動時間及地點有機會因應天氣及當日路面情況或有改動