著數優惠｜麥當勞app必搶「麥麥慳」套票 套餐低至$25起 三重芝士安格斯回歸！捐款抽903 AllStar 籃球賽門票

麥當勞 Value Monday來到第四十一週，繼續帶來一眾新鮮驚喜優惠，包括人氣大熱「麥麥慳」套票優惠，套餐低至$25起！另外麥當勞 The Signature Collection 的期間限定漢堡－三重芝士安格斯亦將載譽回歸，即睇優惠詳情！

三重芝士安格斯載譽回歸

人氣三重芝士安格斯回歸，本周麥當勞 Value Monday除了超值「$39 芝士安格斯超值套餐」外，亦同步帶來「三重芝士安格斯四道菜套餐減$3」 和「三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐減$3」 ，同樣可以品嚐100%軟嫩多汁的安格斯牛肉美味！期間限定的三重芝士安格斯，以安格斯牛肉搭配三款不同滋味、口感和製法的芝士－－外脆內軟脆炸芝士條、軟滑紐西蘭切片芝士和幼滑白芝士醬，「芝」味十足。還有兩款與雀巢®KITKAT ®聯乘推出的甜品優惠，分別是「$11 酥皮朱古力批 」及「$17 朱古力脆脆草莓麥旋風 」，同樣甜蜜滿足。