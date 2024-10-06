著數優惠｜麥當勞app必搶「麥麥慳」套票 套餐低至$25起 三重芝士安格斯回歸！捐款抽903 AllStar 籃球賽門票

麥當勞 Value Monday來到第四十一週，繼續帶來一眾新鮮驚喜優惠，包括人氣大熱「麥麥慳」套票優惠，套餐低至$25起！另外麥當勞 The Signature Collection 的期間限定漢堡－三重芝士安格斯亦將載譽回歸，即睇優惠詳情！
三重芝士安格斯載譽回歸
人氣三重芝士安格斯回歸，本周麥當勞 Value Monday除了超值「$39 芝士安格斯超值套餐」外，亦同步帶來「三重芝士安格斯四道菜套餐減$3」 和「三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐減$3」 ，同樣可以品嚐100%軟嫩多汁的安格斯牛肉美味！期間限定的三重芝士安格斯，以安格斯牛肉搭配三款不同滋味、口感和製法的芝士－－外脆內軟脆炸芝士條、軟滑紐西蘭切片芝士和幼滑白芝士醬，「芝」味十足。還有兩款與雀巢®KITKAT ®聯乘推出的甜品優惠，分別是「$11 酥皮朱古力批 」及「$17 朱古力脆脆草莓麥旋風 」，同樣甜蜜滿足。
麥當勞app 「麥麥慳」套票
「麥麥慳」套票帶來三款超值套餐套票優惠，$25起就能歎盡各款超值套餐或超值早晨套餐，即買、即用、即慳！「麥麥慳」套票包括飽你鍾意套票、雞會難得套票以及著數之晨套票，齊集多款經典美食，如飽你鍾意套票的板燒雞腿飽和脆辣雞腿飽超值套餐；雞會難得套票的麥樂雞（9 件）和脆香雞翼（4 件） 超值套餐； 著數之晨套票的豬柳蛋漢堡超值早晨套餐及炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐等。用戶購買套餐時只需先付$20 訂金，四張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞 App 之「優惠」版面，套餐換購券可於 2024 年 11 月 18 日或以前使用。
另外捐款更有機會嬴《903 AllStar 籃球賽》門票，由即日起至 11 月 3 日（晚上 11 時 59 分或之前）期間，麥當勞 App 用戶在 App 或餐廳內的點餐機掃瞄 App 內之指定捐款券，成功捐款港幣$90.3 予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得《903 AllStar 籃球賽》門票兩張，大家一於把握機會！