著數優惠｜麥當勞App限定「麥麥慳」套票優惠 3款超值套餐/早晨套餐$25起

麥當勞將於9 月 30 日下星期一起再度推出人氣「麥麥慳」套票優惠，3款超值套餐及早晨套餐$25起，包括「飽你鍾意套票」、「雞會難得套票」以及「著數之晨套票」，套票於麥當勞App限定選購，大家到時可以即買即用即慳！

麥當勞「麥麥慳」套票優惠

今次合共推出3款「麥麥慳」超值套餐套票，「飽你鍾意套票」4 個飽餐只需$100 起，可選深受歡迎的豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿飽和板燒雞腿飽套餐外，更可加$6 升級至雙層芝士孖堡及雙層魚柳飽套餐，滿足大家不同喜好！而人氣「雞會難得套票」亦強勢回歸，4 個雞餐只需$128 起，可選麥樂雞（9 件）超值套餐、脆香雞翼（4 件）超值套餐，以及原味麥炸雞和蜜糖 BBQ 麥炸雞超值套餐，一次過品嚐多款麥當勞炸雞美食！憑套餐換購券選購心水美食套餐時，更可自由選擇搭配中薯條、粒粒粟米杯(中)或蘋果批，拼湊出更多滋味組合！另外，使用以上兩款套餐換購券時均可再加$6 升級加大套餐，加倍享受！

早餐時段，推介大家選擇「著數之晨套票」，只需$100 起就可以歎 4 款超值早晨套餐！ 套票提供 3 款經典早晨之選，包括豬柳蛋漢堡超值早晨套餐、魚柳飽超值早晨套餐及炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐，另外亦可加$5 選擇精選早晨套餐，或加$10 享用珍寶套餐。



以上三款「麥麥慳」套票均由 9 月 30 日下星期一起登陸麥當勞 App，購買套餐時只需付$20 訂金，四張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞 App 之優惠券版面，即可換購美食。套餐換購券可於 2024 年11 月 18 日或以前使用，大家記得把握時間開 App 選購！