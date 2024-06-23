著數優惠｜麥當勞Value Monday玩遊戲贏$3香蕉朱古力批 蝦堡系列套餐減$3

麥當勞Value Monday優惠詳情

下星期一（6 月 24 日）起，人氣蝦堡系列繼續有超值電子優惠券！必用「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$3」優惠，無論是菠蘿蝦堡或是魚柳蝦堡，都能用超值價選購！ 而「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡四道菜套餐減$5」優惠更包含美味甜品香蕉朱古力批，外脆內軟，甜蜜又滿足。麥當勞 App「去吧！蝦堡奇兵」遊戲更推出超值香蕉朱古力批優惠券作挑戰獎勵，最高可獲得「$3 香蕉朱古力批」，一於挑戰嬴優惠券！McCafé 亦送上期間限定特飲 Double 芒果冰雪，使用「[McCafé 櫃檯限定] Double 芒果冰雪減$3」優惠，雙倍芒果味道消暑透心涼！

另外麥當勞 App在不同時段亦有豐富優惠，早晨時段有「深海狹鱈魚柳精選早晨套餐或指定早晨套餐減$3」，用來自西北太平洋深海狹鱈魚炮製，整體香脆滋味。「【晚上 6 時起】選購指定超值套餐送一款小食」優惠，可選麥樂雞（4件）、蘋果批或 OREO 麥旋風，豐富又滿足！