著數優惠｜麥當勞Value Monday第十八週 全新深海狹鱈魚堡$29配飲品 $108歎麥炸雞分享桶

麥當勞Value Monday踏入第十八週，繼續推出一系列人氣電子優惠券，今個星期有多款二人優惠，$108 麥炸雞分享桶二人餐及週末限定 $108 麥炸雞分享桶二人餐，另外全新深海狹鱈魚堡亦有$29配飲品優惠，大家切勿錯過！
麥當勞最新優惠 Value Monday第十八週
由4月29日起，兩款麥炸雞分享桶優惠均有優惠，包括平日享用的【晚上6時起】 $108 麥炸雞分享桶二人餐及週末限定 $108 麥炸雞分享桶二人餐，而一人套餐優惠還有 $37原味麥炸雞配飲品送小食 及 $40蜜糖BBQ口味麥炸雞配飲品送小食，讓大家不論分享或獨食都可以品嚐香脆又Juicy的麥炸雞！此外近期人氣高企的深海狹鱈魚柳早晨套餐系列同樣必食，用來自北太平洋可持續來源捕獲的狹鱈魚柳炮製，優惠包括有$29深海狹鱈魚堡配飲品 及 深海狹鱈魚柳精選早晨套餐或指定早晨套餐減$3，適合早餐時間享用，為每個早晨打氣！
大受歡迎的Shake & Dip系列來到最後階段，由今日起至4月29日，App內可選「$36 歎18件麥樂雞配飲品」或「18件麥樂雞套餐減$5」優惠，歎18件麥樂雞之餘，更可以一次過Dip盡「蒜辣蛋黃醬」、「煙燻芝士醬」、「香草檸檬醬」及「蜜糖芥末醬」4款期間限定滋味醬！一於立即下載麥當勞App，以至抵價嚐盡人氣麥當勞美食啦！