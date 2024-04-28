著數優惠｜麥當勞Value Monday第十八週 全新深海狹鱈魚堡$29配飲品 $108歎麥炸雞分享桶

麥當勞最新優惠 Value Monday第十八週

由4月29日起，兩款麥炸雞分享桶優惠均有優惠，包括平日享用的【晚上6時起】 $108 麥炸雞分享桶二人餐及週末限定 $108 麥炸雞分享桶二人餐，而一人套餐優惠還有 $37原味麥炸雞配飲品送小食 及 $40蜜糖BBQ口味麥炸雞配飲品送小食，讓大家不論分享或獨食都可以品嚐香脆又Juicy的麥炸雞！此外近期人氣高企的深海狹鱈魚柳早晨套餐系列同樣必食，用來自北太平洋可持續來源捕獲的狹鱈魚柳炮製，優惠包括有$29深海狹鱈魚堡配飲品 及 深海狹鱈魚柳精選早晨套餐或指定早晨套餐減$3，適合早餐時間享用，為每個早晨打氣！