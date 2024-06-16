著數優惠｜麥當勞Value Monday 蝦堡系列強勢回歸 套餐即減$3！PayMe App搶5元快閃優惠券

麥當勞Value Monday第二十五週繼續帶來多款超抵優惠，多個時段都適用！當中最吸引是大熱回歸的蝦堡系列、麥炸雞及套餐送小食等優惠，另外由即日起至 2024年6月30日，入 PayMe App更可搶港幣5元麥當勞快閃優惠券，領券後即日內到麥當勞餐廳或App消費滿港幣40元或以上，優惠券即自動扣減，大家切勿錯過！

麥當勞蝦堡系列回歸！

由下星期一（6 月 17 日）起，麥當勞Value Monday繼續有超人氣蝦堡系列電子優惠券，推介「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$3」及「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡四道菜套餐減$5」優惠，菠蘿蝦堡及魚柳蝦堡同樣好味道，想食得更豐盛的話可選四道菜套餐，食埋香甜美味的香蕉朱古力批，為大餐畫上完美句號！而麥炸雞系列都有優惠，包括「選購指定超值套餐加$10 配麥炸雞(1 件) 」，讓各位惠顧任何套餐都可按喜好加購香脆麥炸雞，讓滋味升級！晚餐時段亦有「【晚上 6 時起】選購指定超值套餐送一款小食」優惠，可選麥樂雞（4 件）、蘋果批或士多啤梨新地，豐富又滿足。早晨時段則有醒晨超值選及深海狹鱈魚堡等大熱之選，亦有週末限定的雙人早餐優惠，大家可以隨時享受麥當勞優惠，立即下載麥當勞 App，一 App 在手，滋味隨時擁有！