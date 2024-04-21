著數優惠｜麥當勞Value Monday $36歎18件麥樂雞 $19新餐肉蛋漢堡配飲品

麥當勞Value Monday第十七週繼續為大家帶來全新精彩優惠，包括$36歎18件麥樂雞配飲品、18件麥樂雞套餐減$5，以及多款全新二人優惠。為響應4月22日世界地球日，新餐肉蛋漢堡配飲品只需$19，相當超值！

麥當勞Value Monday優惠推介

Shake & Dip 系列優惠來到倒數階段，大家切勿錯過金黃酥脆的麥樂雞配特色滋味醬！全新「$36 歎 18 件麥樂雞配飲品」或「18 件麥樂雞套餐減$5」優惠，一次過能夠嚐盡「蒜辣蛋黃醬」、「煙燻芝士醬」、「香草檸檬醬」及「蜜糖芥末醬」4 款期間限定滋味醬！今星期更推出二人套餐，優惠「 $88 歎 18 件麥樂雞配 2 杯中汽水 2 份中薯條 2 個酥皮朱古力批」，份量多，適合與親朋好友一齊share。而「$29 歎 6 件麥樂雞套餐」亦繼續供應，大家一於把握優惠機會！

4 月 22 日是世界地球日，為響應支持，麥當勞亦推出 「$19 新餐肉蛋漢堡配飲品」，與您一同享受 Green Week Green Morning！另外亦同步帶來全新二人套餐優惠，星期六及星期日早晨時段可選 App 內全新優惠 —週末雙人早餐，凡於星期六及日購買指定兩款超值早晨套餐，即送脆薯餅一塊和藍莓高鈣低脂乳酪一杯。全新深海狹鱈魚堡配飲品只需$29，既能享受Grab and Go 的海洋滋味！還有多款至抵電子優惠券，包括醒晨超值選、麥炸雞及下午茶優惠等，都可在麥當勞 App 內選購，讓大家無論何時可以吃到麥當勞美食！