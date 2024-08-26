黃竹坑THE SOUTHSIDE作為港島南區首個大型地標商場，引入了多個國際時尚品牌及首次進駐香港的日本服裝品牌，不少品牌現正進行開業限時折扣！部份精選貨品低至4折起，立即以激筍價入手心儀品牌單品，想知詳請即睇內文！
著數優惠｜Cahlua
Cahlua提供白天到晚上適合各種場合的各種服飾，融合了澳洲度假服飾品牌 Black Coral 和香港運動品牌 Gym & Tonic的元素，重視品質和細節的Cahlua 為你搜羅適合不同場合需要的服飾。
由即日起至9月1日，凡消費滿$800可享85折優惠。
Cahlua
地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 1樓108號舖
營業時間：中午12時至晚上8時
著數優惠｜NICAL
日本時尚女鞋品牌NICAL以「MODE」為核心理念，打造出精緻的都會風格，以優質皮革設計出日本時尚又舒適的鞋履。由即日起至9月1日，品牌精選商品低至4折，購買3件或以上更可享額外9折優惠。
NICAL
地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 1樓109號舖
營業時間：星期一至四及星期六至日 上午11時30分至晚上9時30分；星期五 上午11時至晚上10時
著數優惠｜MISCH MASCH
日系女裝品牌MISCH MASCH不僅專注於優質品質，亦重視輪廓剪裁與設計，並將最新潮流元素融入單品之中。品牌擁有多款風格的服裝單品，從可愛至成熟，上班或約會，務求現出女性化精緻又時尚的形象。
由即日起至9月1日品牌正進行夏季優惠，精選商品低至5折，購買2件或以上更可享額外9折優惠。
MISCH MASCH
地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓224號舖
營業時間：星期一至四及星期六至日 上午11時30分至晚上9時30分；星期五 上午11時30分至晚上10時