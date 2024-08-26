著數優惠｜黃竹坑The SOUTHSIDE時尚品牌限時折扣 低至4折入手精選單品

黃竹坑THE SOUTHSIDE作為港島南區首個大型地標商場，引入了多個國際時尚品牌及首次進駐香港的日本服裝品牌，不少品牌現正進行開業限時折扣！部份精選貨品低至4折起，立即以激筍價入手心儀品牌單品，想知詳請即睇內文！

著數優惠｜ Cahlua Cahlua提供白天到晚上適合各種場合的各種服飾，融合了澳洲度假服飾品牌 Black Coral 和香港運動品牌 Gym & Tonic的元素，重視品質和細節的Cahlua 為你搜羅適合不同場合需要的服飾。 由即日起至9月1日，凡消費滿$800可享85折優惠。 Cahlua

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 1樓108號舖

營業時間：中午12時至晚上8時

著數優惠｜ NICAL 日本時尚女鞋品牌NICAL以「MODE」為核心理念，打造出精緻的都會風格，以優質皮革設計出日本時尚又舒適的鞋履。由即日起至9月1日，品牌精選商品低至4折，購買3件或以上更可享額外9折優惠。 NICAL

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 1樓109號舖

營業時間：星期一至四及星期六至日 上午11時30分至晚上9時30分；星期五 上午11時至晚上10時