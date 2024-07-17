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生活
2024-07-17 13:04:01

著數優惠｜$10肉骨茶！東南亞創意菜餐廳「玖子茶」周年限定優惠

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著數優惠｜$10肉骨茶！東南亞創意菜餐廳「玖子茶」周年限定優惠

著數優惠｜$10肉骨茶！東南亞創意菜餐廳「玖子茶」周年限定優惠

主打東南亞懷舊創意菜的「玖子茶」在荃灣及青衣都設有分店，同樣以新加坡牛車水為裝潢主題，為食客帶來馬來西亞和新加坡等地的特色美食，包括砂煲肉骨茶、招牌去骨星馬雞飯等。適逢餐廳一周年，「玖子茶」推出$10肉骨茶限定優惠，相當抵食！

「玖子茶」限定優惠  必食$10肉骨茶！

由7月22日至8月8日，星期一至五蒞臨玖子茶惠顧任何正價餐點，即可以$10歎招牌肉骨茶(小)，店家的肉骨茶用肉排、混合枸杞、黨參、 當歸、玉竹、川芎等中藥和多款香料熬煮而成，湯頭香濃之餘層次豐富。招牌去骨星馬雞 ($63)亦是店舖皇牌美食，可按喜好配油飯或白飯，採用無骨星馬雞，雞肉嫩滑，配搭三款口味醬料，風味獨特。另外還有特色鮮油咖吔多士($29)，用上餐廳自家製咖吔，選用新鮮椰子奶、雞蛋和班蘭葉製成，味道香甜，是非常地道的馬來西亞傳統美食！

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玖子茶 (荃灣店) 
地址：新界荃灣大河道98號如心廣場2期2樓214號舖 
電話：+852 2613 0000 
營業時間：星期一至日 11:00-22:00

玖子茶 (青衣店) 
地址：新界青衣擔桿山路6號長發廣場2樓213及215號舖 
電話：+852 2499 9980 
營業時間：星期一至日 07:00-22:00 

脆炸豬扒辣肉碎滷蛋碗飯 HK$55 鮮油咖吔多士 HK$29 砂煲肉骨茶配白飯 HK$68 招牌去骨星馬雞(配油飯或白飯) HK$63