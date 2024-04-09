著數優惠｜7-Eleven免費派飯糰！真日本巴士一連五日遊走銅鑼灣/尖沙咀/旺角/觀塘

7-Eleven又有著數啦！今次7仔特意找來在港日本巴士，一連五天在鬧市免費大派7-SELECT極上飯糰。除了派飯糰外，大家亦可於現場參與遊戲，並獲得極上系列飯糰免費換領券。7-Eleven與日本團隊花了整整一年時間共同研發，更搜羅日本及多國頂級新鮮食材，打造全新極上飯糰系列，4款全新極上飯糰包括北海道醬油漬三文魚籽飯糰、紅雪蟹膏飯糰、日本產流心蛋黃壽喜燒牛肉飯糰，和蒲燒三文魚櫻花蝦醬油飯糰。任何時候食都可以品嚐到日本味道，喜歡吃飯糰的你千萬不要錯過！

7-Eleven 4款全新極上飯糰

4款全新極上飯糰包括濃郁鮮甜的北海道醬油漬三文魚籽飯糰、順滑綿密的紅雪蟹膏飯糰、嫩滑香濃的日本產流心蛋黃壽喜燒牛肉飯糰，和油脂四溢的蒲燒三文魚櫻花蝦醬油飯糰。極上日式飯糰只售 $17/件，或$29/２件(平均只售$14.5/件)，CP值極高！而全新包裝用上金色和風線條，低調得來又不失奢華感，將輕奢新食感完美地呈現給大家！

極上飯糰的大米精選了日本山形縣特A輝映米，粒粒分明又飽滿，更與日本7-Eleven致力研發升級口感，透過專業煮米技術改良米飯品質，由選米、洗米、浸米、煮飯，製作出最貼近日本飯糰口感的食譜，令米粒更為甘甜可口，飽滿圓潤，水份充足，柔軟有彈性​，且帶有獨特香氣。當中更採用特調秘方，使飯糰於冷藏下依然保持鬆軟口感。粒粒都是心機，啖啖也是滋味。而海苔方面，更採用一水菜頂級海苔，屬於​​海苔中的第一等級，味道自然香甜、薄脆香口​。海苔經恆溫儲存，更能保持原有風味，加上根據日本標準製作，過程經過嚴格監控，品質受到保證。除了極上飯糰系列，7-SELECT特上飯糰系列（$15.5/件）亦同時升級使用日本輝映米和一水菜海苔。

此外，7-Eleven 更推出極上飯糰系列限時優惠！由4月10日至4月16日，買指定7-SELECT極上飯糰系列2件，即送伊藤園日式綠茶500毫升一支。一於4月10早上7時起到7-Eleven買齊4款極上飯糰，一同品嘗輕奢新食感啦！