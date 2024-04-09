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2024-04-09 16:00:00

著數優惠｜7-Eleven免費派飯糰！真日本巴士一連五日遊走銅鑼灣/尖沙咀/旺角/觀塘

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著數優惠｜7-Eleven免費派飯糰！真日本巴士一連五日遊走銅鑼灣/尖沙咀/旺角/觀塘

著數優惠｜7-Eleven免費派飯糰！真日本巴士一連五日遊走銅鑼灣/尖沙咀/旺角/觀塘

7-Eleven又有著數啦！今次7仔特意找來在港日本巴士，一連五天在鬧市免費大派7-SELECT極上飯糰。除了派飯糰外，大家亦可於現場參與遊戲，並獲得極上系列飯糰免費換領券。7-Eleven與日本團隊花了整整一年時間共同研發，更搜羅日本及多國頂級新鮮食材，打造全新極上飯糰系列4款全新極上飯糰包括北海道醬油漬三文魚籽飯糰紅雪蟹膏飯糰日本產流心蛋黃壽喜燒牛肉飯糰，和蒲燒三文魚櫻花蝦醬油飯糰。任何時候食都可以品嚐到日本味道，喜歡吃飯糰的你千萬不要錯過！

7-Eleven 4款全新極上飯糰

4款全新極上飯糰包括濃郁鮮甜的北海道醬油漬三文魚籽飯糰、順滑綿密的紅雪蟹膏飯糰、嫩滑香濃的日本產流心蛋黃壽喜燒牛肉飯糰，和油脂四溢的蒲燒三文魚櫻花蝦醬油飯糰。極上日式飯糰只售 $17/件，或$29/２件(平均只售$14.5/件)，CP值極高！而全新包裝用上金色和風線條，低調得來又不失奢華感，將輕奢新食感完美地呈現給大家！ 

極上飯糰的大米精選了日本山形縣特A輝映米，粒粒分明又飽滿，更與日本7-Eleven致力研發升級口感，透過專業煮米技術改良米飯品質，由選米、洗米、浸米、煮飯，製作出最貼近日本飯糰口感的食譜，令米粒更為甘甜可口，飽滿圓潤，水份充足，柔軟有彈性，且帶有獨特香氣。當中更採用特調秘方，使飯糰於冷藏下依然保持鬆軟口感粒粒都是心機，啖啖也是滋味。而海苔方面，更採用一水菜頂級海苔，屬於​​海苔中的第一等級，味道自然香甜、薄脆香口。海苔經恆溫儲存，更能保持原有風味，加上根據日本標準製作，過程經過嚴格監控，品質受到保證。除了極上飯糰系列，7-SELECT特上飯糰系列（$15.5/件）亦同時升級使用日本輝映米和一水菜海苔。

此外，7-Eleven 更推出極上飯糰系列限時優惠由4月10日至4月16日，買指定7-SELECT極上飯糰系列2件，即送伊藤園日式綠茶500毫升一支。一於4月10早上7時起到7-Eleven買齊4款極上飯糰，一同品嘗輕奢新食感啦！

7-SELECT 北海道醬油漬三文魚籽飯糰（$17／件，$29／2件） 7-SELECT 蒲燒三文魚櫻花蝦醬油飯糰 （$17／件，$29／2件） 7-SELECT 日本產流心蛋黃壽喜燒牛肉飯糰（$17／件，$29／2件） 7-SELECT 紅雪蟹膏飯糰 （$17／件，$29／2件）

同場加映，為了大家可以體驗到7-SELECT全新極上飯糰系列的魅力， 7仔專誠找來在港的退役日本巴士換上新裝，遊走於不同鬧市地區，包括銅鑼灣、尖沙咀、旺角及觀塘等。由４月10至14日（星期三至日）一連五天將舉行「一啖有料 新食感直送」，於指定時間向各位市民免費大派7-SELECT極上飯糰現場更設有遊戲 ——別開生面的「一轉有料 極上飯糰賞」搖珠機，顧客只需讚好7-Eleven 官方Facebook及Instagram即可轉一次，並獲得極上系列飯糰免費換領券乙張。活動亦設有不同打卡點，適合喜歡打卡拍照的你。想知道日本巴士的最新動向，請密切留意7-Eleven的官方Facebook及Instagram！

7-Eleven一連五日送飯團資料詳情

日期：4月10日（星期三）
時間：下午5時至7時
地點：將軍澳坑口地鐵站外

日期：4月11日（星期四）
時間：上午11時至下午7時
地點：旺角砵蘭街 (近朗豪坊)

日期：4月12日（星期五）
時間：上午11時至下午7時
地點：觀塘駿業街

日期：4月13日（星期六）
時間：上午11時至下午7時
地點：尖沙咀海防道

日期：4月14日（星期日）
時間：上午11時至下午7時
地點：銅鑼灣翡翠明珠廣場對出

*活動時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動

7-Eleven特意找來在港日本巴士，由４月10至14日（星期三至日）一連五天在鬧市免費大派7-SELECT極上飯糰予各位市民。 買7-SELECT極上飯糰系列2件 即送 伊藤園日式綠茶500毫升一支
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