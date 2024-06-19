四年一度的歐洲國家盃已經開鑼，連場精彩足球賽事即將上演，想足不出戶、隨時隨地都可以一邊歎著冰凍啤酒、各款零食，一邊與三五知己觀看球賽？7-Eleven送上foodpanda獨家限時優惠，立即睇內文了解詳請！
由即日起至6月27日，於foodpanda內的7-Eleven訂購外賣直送滿$150可享免運費優惠或外賣自取滿指定金額可享有8折優惠！
7-Eleven獨家foodpanda啤酒優惠組合陸續登場，不同著數優惠陪你迎接連場精彩賽事，冰凍啤酒，日/夜到手！一於立即打開foodpanda apps用手機落單，與三五知己盡情暢飲，感受球賽的熾熱氣氛！
7-Eleven獨家foodpanda啤酒優惠組合：
香港7-Eleven獨家搶先發售
7PREMIUM蜜桃/巨峰提子雞尾酒 500毫升（$18／罐）
海外限定7PREMIUM蜜桃/巨峰提子雞尾酒將於香港7-Eleven全球獨家搶先發售！
兩款新品均與日本7-Eleven團隊合作研發，精心打造出充滿啖啖果香的特調雞尾酒。
7PREMIUM 蜜桃雞尾酒：採用5% 果汁進行調配，完美保留了蜜桃的果甜和芳香，調製後的雞尾酒果味香甜，口感清爽，非常適合與好友、閨蜜慢慢品嚐！
7PREMIUM巨峰提子雞尾酒：巨峰提子的濃鬱香氣深受大眾歡迎，這款雞尾酒加入5% 果汁調製，更突顯出巨峰提子的天然甜味，令雞尾酒更清香誘人，適合作為開胃酒，或者與三五知己相聚暢飲！