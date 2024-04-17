著數優惠｜7-Eleven新出期間限定「開心果味穀物燕麥奶/咖啡」買一送一！平均$8/杯起

開心果控注意！7-Eleven新出期間限定「開心果味穀物燕麥奶咖啡」及「開心果味穀物燕麥奶」，當中加入開心果糖漿，讓飲品滲透出濃郁果仁香氣和穀物燕麥奶的香甜，味道更昇華。而且仲有三日限定買一送一優惠，其後自攜咖啡杯亦可享買一送一優惠。開心果愛好者千萬不要錯過，即睇內文優惠詳情！

今年4月，7CAFÉ以「啡WE CARE地球」為主題，由4月22日「世界地球日」起推出全新期間限定7CAFÉ開心果味穀物燕麥奶咖啡及開心果味穀物燕麥奶！新口味採用瑞典品牌 OATLY 燕麥奶，比使用傳統牛奶製作排放更少溫室氣體，對地球更友善，再混合不同穀物增添植物營養及膳食纖維。期間限定的開心果味穀物燕麥奶咖啡，加入了開心果糖漿，讓咖啡滲透出濃郁果仁香氣和穀物燕麥奶的香甜，味道更昇華，是開心果愛好者的必試之選！開心果味穀物燕麥奶同步登場，令即使不是咖啡愛好者的顧客都能同樣品嘗到這份香濃開心果的滋味。

7CAFÉ 限時優惠 開心果味穀物燕麥奶咖啡/開心果味穀物燕麥奶買1送1

7CAFÉ更推出三天限定優惠，由4月22日「世界地球日」起至4月24日期間到7CAFÉ及7CAFÉ+ 購買開心果味穀物燕麥奶咖啡或開心果味穀物燕麥奶，即可享買1送1*，熱凍均可，讓大家Green住歎OATLY燕麥奶配上100%「雨林聯盟認證」Arabica咖啡豆調製的高質即磨咖啡，各位愛地球的咖啡迷絕對不能錯過！

另外，為響應「世界地球日」，由4月22日至5月7日，凡自攜咖啡杯購買全線7CAFÉ產品，即可享買1送1優惠^，鼓勵你與身邊的朋友一起實踐對地球更友好的生活模式！更多7CAFÉ「啡WE CARE地球」推廣活動即將陸續推出，詳情請密切留意7-Eleven 官方公佈。