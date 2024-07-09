7-Eleven本期預購活動再度帶來驚喜，搜羅多款人氣產品。除了有近期大熱的《Inside Out 2》精品外，更有限量3000張的龍珠Z珍藏版八達通！本月更有7仔預購專車遊走鬧市，每日為大家送上快閃$1預購精品活動，即睇內文了解詳請。
為慶祝全新「7仔預購網店」登場，7-Eleven將於7月12日至7月16日一連5日，安排7仔預購專車遊走多區鬧市，介紹新網店之餘並送上預購優惠！推廣期內，每日中午12時至下午2時，專車屏幕將不定時出現特定二維碼，顧客掃描後可進入專車限定頁面，以低至$1預購多款精品，包括迪士尼卡通家品、史諾比寵物精品、姆明生活用品等！
此外，專車屏幕上還會出現「預購仔」踩著滑板登場，帶來網站限定優惠，讓顧客享受預購樂趣並打卡拍照。
活動地點及時間如下：
|7月12日（星期五）
|上午11時至下午7時
|鰂魚涌英皇道 (近康橋大廈)
|7月13日（星期六）
|上午11時至下午7時
|銅鑼灣駱克道
|7月14日（星期日）
|上午11時至下午7時
|尖沙咀海防道
|7月15日（星期一）
|上午11時至下午7時
|旺角砵蘭街 (近朗豪坊)
|7月16日（星期二）
|上午11時至下午7時
|觀塘巧明街
活動時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動。每款$1產品每單交易限購1件。$1產品不適用於任何優惠，包括但不限於優惠碼。此預購適用於7仔預購網店。貨品數量有限，售完即止。
新期大熱的迪士尼動畫《Inside Out 2》系列旅遊及家居精品登場，各情緒專員化身為摺疊式購物車、護照套及行李牌套裝、行李帶及散紙包套裝、2合1坐墊抱枕等，各款都色彩繽紛、造型生動有趣。
此外，龍珠Z珍藏版八達通限量發售3000張，卡面印有孫悟空使用「龜派氣功」的造型，並配有獨特的收藏盒，盒身印有專屬序號，增添收藏價值。套裝內附送同款復古「閃中閃」收藏卡一張，絕對是龍珠迷的必買之選。該系列還推出了移動電源、PU彷皮手提斜孭袋、不鏽鋼保溫杯及抱枕等周邊產品，每款產品都充滿龍珠元素，無論是收藏還是日常使用，都能為粉絲帶來驚喜。
本期還推出了Disney卡通角色Marie的時尚旅行及生活用品系列，包括三種尺寸的四輪旅行箱（20”/24”/28”），適合各種旅行需求。另有摺疊式購物車、卡通造型摺疊式購物袋，以及行李帶及散紙包套裝等，粉紅色調和可愛造型設計，為日常生活增添趣味。更有天線得得B、姆明及網店限定的mofusand系列公仔限時新品等一系列精品，立即了解選購！