7-Eleven本期預購活動再度帶來驚喜，搜羅多款人氣產品。除了有近期大熱的《Inside Out 2》精品外，更有限量3000張的龍珠Z珍藏版八達通！本月更有7仔預購專車遊走鬧市，每日為大家送上快閃$1預購精品活動，即睇內文了解詳請。

為慶祝全新「7仔預購網店」登場，7-Eleven將於7月12日至7月16日一連5日，安排7仔預購專車遊走多區鬧市，介紹新網店之餘並送上預購優惠！推廣期內，每日中午12時至下午2時，專車屏幕將不定時出現特定二維碼，顧客掃描後可進入專車限定頁面，以低至$1預購多款精品，包括迪士尼卡通家品、史諾比寵物精品、姆明生活用品等！

此外，專車屏幕上還會出現「預購仔」踩著滑板登場，帶來網站限定優惠，讓顧客享受預購樂趣並打卡拍照。

活動地點及時間如下：

7月 12 日（星期五） 上午 11 時至下午 7 時 鰂魚涌英皇道 (近康橋大廈) 7月 13 日（星期六） 上午 11 時至下午 7 時 銅鑼灣駱克道 7月 14 日（星期日） 上午 11 時至下午 7 時 尖沙咀海防道 7月 15 日（星期一） 上午 11 時至下午 7 時 旺角砵蘭街 ( 近朗豪坊 ) 7月 16 日（星期二） 上午 11 時至下午 7 時 觀塘巧明街

活動時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動。每款$1產品每單交易限購1件。$1產品不適用於任何優惠，包括但不限於優惠碼。此預購適用於7仔預購網店。貨品數量有限，售完即止。