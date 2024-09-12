7-Eleven將於今天(12日)再度為大家帶來一日限定的「yuu 折日」優惠！早上7時起，到任一間7-Eleven購物滿$100即享9折優惠，更有多款超荀著數貨品，讓大家以抵價盡情購物掃貨！

「yuu 折日」將於9月12日早上7時起開始，各位yuu會員只要到任何一間7-Eleven購物滿$100或以上即享有9折優惠，更可以配搭今期多款精選著數優惠使用，享有折上折優惠！另外，只要在掃貨時使用恒生enJoy卡付款，兼可賺取3倍yuu積分，而購買指定貨品更可獲取yuu印花！「yuu折日」只限一天，萬勿錯過。

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雪糕之選

是次9折優惠可以與「限時雪糕優惠」同時使用，享受雙重折扣！包括Häagen-Dazs脆皮雪糕批（不包括日本版）和雀巢甜筒（各款）。此外，還有人氣大熱的da dino雪糕甜品，層次豐富、口感細滑，讓你體驗冰凍意式美味。