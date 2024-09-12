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2024-09-12 08:00:00

著數優惠｜7-Eleven「yuu 折日」1日限時優惠 滿$100即享9折/賺3倍yuu積分

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著數優惠｜7-Eleven「yuu 折日」1日限時優惠 滿$100即享9折/賺3倍yuu積分

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7-Eleven將於今天(12日)再度為大家帶來一日限定的「yuu 折日」優惠！早上7時起，到任一間7-Eleven購物滿$100即享9折優惠，更有多款超荀著數貨品，讓大家以抵價盡情購物掃貨！

「yuu 折日」將於9月12日早上7時起開始，各位yuu會員只要到任何一間7-Eleven購物滿$100或以上即享有9折優惠，更可以配搭今期多款精選著數優惠使用，享有折上折優惠！另外，只要在掃貨時使用恒生enJoy卡付款，兼可賺取3倍yuu積分，而購買指定貨品更可獲取yuu印花！「yuu折日」只限一天，萬勿錯過。

即睇今期超筍著數貨品

雪糕之選

是次9折優惠可以與「限時雪糕優惠」同時使用，享受雙重折扣！包括Häagen-Dazs脆皮雪糕批（不包括日本版）和雀巢甜筒（各款）。此外，還有人氣大熱的da dino雪糕甜品，層次豐富、口感細滑，讓你體驗冰凍意式美味。

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Häagen-Dazs脆皮雪糕批 (不包括日本版) $118/6盒 折實價 $106.2/6盒，平均 $17.7/盒

解渴之選

口渴的時候，你會選擇茶類飲品，還是冰涼的啤酒？到了「 yuu折日」，你可以一次過以優惠價錢將不同種類飲品全部帶回家！

零食之選

今期7仔優惠又為大家集齊眾多精選零食，包括童星點心麵、味覺糖及薯片等等，適合一大班朋友開party時盡情分享！

即食之選

推介健康輕盈的7-SELECT即食雞胸，以及7-SELECT x 地茂館的聯乘甜品，讓你隨時隨地品嚐高性價比的食物。

居家必備

工作繁忙沒有時間買日用品？７仔貼心為你預備各式各樣居家用品，食用油、紙巾等居家用品應有盡有，照顧你的日常起居飲食，盡快去附近的7仔補補貨！

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中秋團圓之選

臨近中秋佳節，7仔引入不少得意卡通精品，包括 monchhichi、Sanrio、蠟筆小新等，部分更附有月餅、紅豆酥，讓你和家人朋友一同團圓過中秋！

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