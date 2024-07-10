一年一度的7.11大折日回歸，7-Eleven將於7月11日推出一天激抵優惠，優惠可搭配今期多款精選優惠，包括有$10食DREYER'S雪糕、$15.4嘆Häagen-Dazs、品客薯片低至$3.9，即睇內文了解詳請！
7月11日當天到7-Eleven只需消費滿$100，即可享77折優惠，並可搭配多款精選優惠使用。精選貨品包括DREYER’S和Häagen-Dazs雪糕、品客薯片、各款啤酒、安記溏心鮑魚及日本直送的7PREMIUM系列等，優惠產品包羅萬有。
活動當天更可透過WeChat掃描店內二維碼，即可獲HK$11電子現金券，並以WeChat Pay HK消費滿HK$70即時使用。使用恒生enJoy卡付款可賺取3倍yuu積分回贈，購買指定貨品還可獲取7仔yuu印花。顧客亦可用yuu積分換領7-Eleven電子現金券，享受多重優惠。
7-Eleven特意為顧客整合了一系列掃貨攻略，精選至抵至筍的貨品，讓大家在7月11日盡情掃貨，享受購物樂趣。記得約上家人朋友，一起來7仔尋寶吧！
雪糕之選
7仔繼續為大家帶來至抵精選雪糕優惠 ，陪你好好迎接盛夏！今期77折優惠包括6天限定著數之選的Häagen-Dazs雪糕批／迷你杯（各種口味）（不包括日本版）、DREYER'S D-COLLECTION雪糕批／雪糕杯／脆筒（各種口味）（不包括心形系列）等，為你送上折上折優惠 ！為迎合最近的榴蓮熱潮，7仔亦特別帶來3款口味的來發記榴蓮蓉條，讓你恍如置身於東南亞之中，感受到正宗的熱帶風味！
解渴之選
夏天熱辣辣，絕對要飲返冰爽的凍飲以防中暑！無論是果汁、茶飲、能量飲品、汽水、奶類飲品、以至清甜的果味雞尾酒、各款啤酒及其他酒類，你都可以在7仔找到！不要猶豫了，立刻以超抵價錢將心水飲品帶回家！
零食之選
完美的休閑時光當然不能沒有零食的陪伴，7仔為你精選了各式各樣的零食，包括： 7PREMIUM系列小食、薯片、及果仁等等，無論自己享受還是和朋友一起分享都快樂滿分！
居家之選
今期7仔為大家搜羅了多款送禮自用皆宜的優惠貨品，包括安記鮑魚及湯包、洗衣珠和頂級香米等，貼心地照顧你的日常需要，令生活更加美滿！
即食之選
今期有各款7-SELECT雞髀、即食雞胸，以及各款杯麵任你選擇，隨時隨地都可以享受到又高性價比又可口的美食。