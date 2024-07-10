一年一度的7.11大折日回歸，7-Eleven將於7月11日推出一天激抵優惠，優惠可搭配今期多款精選優惠，包括有$10食DREYER'S雪糕、$15.4嘆Häagen-Dazs、品客薯片低至$3.9，即睇內文了解詳請！

7月11日當天到7-Eleven只需消費滿$100，即可享77折優惠，並可搭配多款精選優惠使用。精選貨品包括DREYER’S和Häagen-Dazs雪糕、品客薯片、各款啤酒、安記溏心鮑魚及日本直送的7PREMIUM系列等，優惠產品包羅萬有。

活動當天更可透過WeChat掃描店內二維碼，即可獲HK$11電子現金券，並以WeChat Pay HK消費滿HK$70即時使用。使用恒生enJoy卡付款可賺取3倍yuu積分回贈，購買指定貨品還可獲取7仔yuu印花。顧客亦可用yuu積分換領7-Eleven電子現金券，享受多重優惠。

7-Eleven特意為顧客整合了一系列掃貨攻略，精選至抵至筍的貨品，讓大家在7月11日盡情掃貨，享受購物樂趣。記得約上家人朋友，一起來7仔尋寶吧！