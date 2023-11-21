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生活
2023-11-21 17:30:37

著數優惠｜8度海逸酒店一連7日快閃優惠 聖誕餐飲買2送1/食自助餐送住宿

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著數優惠｜8度海逸酒店一連7日快閃優惠 聖誕餐飲買2送1/食自助餐送住宿

著數優惠｜8度海逸酒店一連7日快閃優惠 聖誕餐飲買2送1/食自助餐送住宿

下月就到聖誕，8度海逸酒店將於指定日子一連7日推出3大快閃優惠讓客人歡渡佳節，包括預訂指定餐飲即可享買2送1或買3送1優惠連免費餐酒乙支、享自助晚餐即送住宿體驗、浪漫聖誕夜住宿優惠等等，適合和伴侶或好友共同慶祝聖誕，下文即睇優惠詳情！

優惠 1：聖誕餐飲快閃優惠

8度餐廳於2023年11月22 – 28 日期間，於酒店eShop一連7日為您呈獻聖誕餐飲快閃優惠，凡預訂指定餐飲即可享買2送1或買3送1優惠連免費餐酒乙支，讓您與親朋好友來一頓豐富的節日美饌，盡興而歸！而且於12月24 – 26 日之自助晚餐及自助午餐時段，聖誕老人更會現身餐廳大送神秘節日禮物及有小丑助慶，充滿節日氣氛！

自助晚餐

日期

時間

快閃優惠

折後平均每位成人價目

 

11 – 22,

27 – 30, 31# / 12 / 2023 &

1 / 1 / 2024

 

 

 

6:00pm – 9:00pm

 

 

 

 

成人買3送1

連免費餐酒乙支

 

 

 

 

HK$567.82起 

(原價: HK$668起)

 

24 – 26 / 12 / 2023 ^

 

 

5:30pm – 7:30pm / 8:00pm – 10:00pm

 

 

日期

時間

快閃優惠

折後平均每位成人價目

 

16 – 17, 23,

30 / 12 / 2023 &

1 / 1 /2024

 

 

 

 

12:00nn – 2:30pm

 

成人買2送1

連免費餐酒乙支

 

 

 

 

HK$458.46起

(原價: HK$598起)

 

24 – 26^ &

31# / 12 / 2023

 

成人買3送1

連免費餐酒乙支

酒店eShop搶購預訂
電話： 2126 1960   
條款及細則：
開賣日期：2023年11月22 – 28 日，早上10時於酒店eShop
以上折後價目已包括以原價計算之加一服務
(A) 成人 / (S) 65歲或以上長者 / (C) 6歲至11歲小童
^ 節慶活動: 聖誕老人派禮物 & 小丑氣球及魔術；# 節慶活動: 小丑氣球及魔術

優惠2：聖誕限時快閃優惠‧享自助晚餐即送住宿體驗

驚喜優惠陸續登場，由11月29日至12月5日期間早上10時開始於酒店eShop推出聖誕饗時光限時7日快閃優惠，凡惠顧2023年12月22至2024年1月1日的雙人自助晚餐之顧客，於指定日子只須以每位HK$150起 (須以兩位成人計算) 即送住宿體驗，入住高級客房一晚，一次過體驗多重享受！8度餐廳自助餐區美食選擇豐富，包括無限供應即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、和牛刺身、醬燒鮑魚及紅燒花膠鮑魚扣海參煲等等，滋味無窮。

 

日期

eShop折後價

(雙人自助晚餐連住宿體驗一晚)

22/12/2023

HK$1,610.4

23, 29 & 30/12/2023

HK$1,710.4

24-26/12/2023

HK$1,982.4

27-28/12/2023

HK$1,610.4

31/12/2023

HK$2,230.4

1/1/2024

HK$1,602.4

立即搶購 (預訂按鈕將於開賣時啟動)
開賣日期：2023年11月29日至12月5日
自助晚餐及住宿日期：2023年12月22日至2024年1月1日
自助晚餐時間：入住當日6pm – 9pm
2023年12月22-23、27-30日及2024年1月1日: 6pm-9pm
2023年12月24-26 及 31 日: 5:30pm-7:30pm / 8:00pm-10:00pm

聖誕樹頭蛋糕

優惠3：浪漫聖誕夜住宿優惠

如果想為伴侶安排浪漫的聖誕活動，不妨考慮一下「浪漫聖誕夜住宿優惠」，高級客房由HK$1,438起，包含品味矜貴的六道菜特式晚餐 (價值HK$1,338)，情侶慶祝啱晒！六道菜式晚餐由酒店大廚精心設計，海鮮拼盤包括生蠔、雪花蟹腳、蒸鮮鮑魚、海蝦及海螺，另外亦有黑松露牛肝菌濃湯、香煎脆皮鵝肝伴蘋果、烤火雞配蜂蜜火腿伴金巴利汁、扒肉眼伴雜胡椒汁、香煎海盲鰽伴香檳忌廉汁、皇牌芒果拿破崙等。

條款及細則：
推廣期由2023年12月23至26日及12月30至2024年1月1日
客房必須提前5天預訂及確認需視乎供應情況而定，額滿即止
以上價目須另加一服務費

訂房電話：+852 3900 3000
預訂網址

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