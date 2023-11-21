著數優惠｜8度海逸酒店一連7日快閃優惠 聖誕餐飲買2送1/食自助餐送住宿

下月就到聖誕，8度海逸酒店將於指定日子一連7日推出3大快閃優惠讓客人歡渡佳節，包括預訂指定餐飲即可享買2送1或買3送1優惠連免費餐酒乙支、享自助晚餐即送住宿體驗、浪漫聖誕夜住宿優惠等等，適合和伴侶或好友共同慶祝聖誕，下文即睇優惠詳情！

優惠 1：聖誕餐飲快閃優惠 8度餐廳於2023年11月22 – 28 日期間，於酒店eShop一連7日為您呈獻聖誕餐飲快閃優惠，凡預訂指定餐飲即可享買2送1或買3送1優惠連免費餐酒乙支，讓您與親朋好友來一頓豐富的節日美饌，盡興而歸！而且於12月24 – 26 日之自助晚餐及自助午餐時段，聖誕老人更會現身餐廳大送神秘節日禮物及有小丑助慶，充滿節日氣氛！ 自助晚餐 日期 時間 快閃優惠 折後平均每位成人價目 11 – 22, 27 – 30, 31# / 12 / 2023 & 1 / 1 / 2024 6:00pm – 9:00pm 成人買3送1 連免費餐酒乙支 HK$567.82起 (原價: HK$668起) 24 – 26 / 12 / 2023 ^ 5:30pm – 7:30pm / 8:00pm – 10:00pm 日期 時間 快閃優惠 折後平均每位成人價目 16 – 17, 23, 30 / 12 / 2023 & 1 / 1 /2024 12:00nn – 2:30pm 成人買2送1 連免費餐酒乙支 HK$458.46起 (原價: HK$598起) 24 – 26^ & 31# / 12 / 2023 成人買3送1 連免費餐酒乙支 酒店eShop搶購預訂

電話： 2126 1960

條款及細則：

• 開賣日期：2023年11月22 – 28 日，早上10時於酒店eShop

• 以上折後價目已包括以原價計算之加一服務

• (A) 成人 / (S) 65歲或以上長者 / (C) 6歲至11歲小童

• ^ 節慶活動: 聖誕老人派禮物 & 小丑氣球及魔術；# 節慶活動: 小丑氣球及魔術

優惠2：聖誕限時快閃優惠‧享自助晚餐即送住宿體驗 驚喜優惠陸續登場，由11月29日至12月5日期間早上10時開始於酒店eShop推出聖誕饗時光限時7日快閃優惠，凡惠顧2023年12月22至2024年1月1日的雙人自助晚餐之顧客，於指定日子只須以每位HK$150起 (須以兩位成人計算) 即送住宿體驗，入住高級客房一晚，一次過體驗多重享受！8度餐廳自助餐區美食選擇豐富，包括無限供應即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、和牛刺身、醬燒鮑魚及紅燒花膠鮑魚扣海參煲等等，滋味無窮。 日期 eShop折後價 (雙人自助晚餐連住宿體驗一晚) 22/12/2023 HK$1,610.4 23, 29 & 30/12/2023 HK$1,710.4 24-26/12/2023 HK$1,982.4 27-28/12/2023 HK$1,610.4 31/12/2023 HK$2,230.4 1/1/2024 HK$1,602.4 立即搶購 (預訂按鈕將於開賣時啟動)

開賣日期：2023年11月29日至12月5日

自助晚餐及住宿日期：2023年12月22日至2024年1月1日

自助晚餐時間：入住當日6pm – 9pm

• 2023年12月22-23、27-30日及2024年1月1日: 6pm-9pm

• 2023年12月24-26 及 31 日: 5:30pm-7:30pm / 8:00pm-10:00pm