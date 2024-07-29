著數優惠｜8度海逸酒店8月餐飲優惠合集 自助晚餐買二送二 每位低至$309

酒店餐飲優惠｜8度海逸酒店餐廳推出一連串餐飲優惠，經酒店eShop預訂即可享折扣優惠。當中包括自助晚餐買二送二，生日之星額外享半磅生日蛋糕；另有夏日限定香芒及士多啤梨下午茶。即睇詳情！
酒店自助餐｜泰饗時光海鮮自助晚餐
8度海逸酒店推出泰饗時光海鮮自助晚餐優惠：成人買二送二連同行之1位小童 (5歲或以下) 可免費用餐，每位低至HK$309；成人買二送一連同行之1位小童 (5歲或以下) 可免費用餐及享無限量供應餐酒。
此外，星期一至五可享8折；星期六至日、公眾假期及前夕可享85折；凡惠顧之首100位客人，可享額外9折，即高達72折。更有當月生日優惠，凡4位或以上同行惠顧，生日之星可享，生日之星額外享半磅生日蛋糕：
- 星期一至四可選：半價連免費餐酒乙支 / 免費生日蛋糕乙個連餐酒乙支
- 星期五至日及公眾假期及前夕：半價連免費餐酒乙支及生日蛋糕乙個
優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用
推廣期：由2024年8月1日至10月31日
酒店自助餐｜假日自助午餐
8 度餐廳由即日起至12月8日期間的每個週末及公眾假期推出假日自助午餐，以海鮮為主題。每日有兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔；另有青口、海蝦海螺等冰鎮海鮮無限任食。自助餐更設有現場即製專櫃，包括海鮮迷絕對不容錯過的海鮮火鍋。
推廣期間，凡於酒店 eShop 預訂可享成人買二送一連無限量供應餐酒或高達 7 折優惠；而由 2024 年 5 月 1 日起，自助餐長者優惠年齡由 65 歲降低至 60歲。
推廣期：由即日起至2024年12月8日
酒店自助餐｜半自助午餐
除了假日自助午餐，8度餐廳亦有推出半自助午餐。選擇一款心水主菜及是日餐湯，然後盡情享用 2.5 小時無限供應精選沙律及特式甜品。主食包括泰式海南雞、蒜香大蝦炒意粉及日式雜錦剌身壽司拼盤等。凡於酒店eShop預訂可享高達 7 折優惠，每位只需HK$166.6起，只限星期一至五，公眾假期除外。
推廣期：由即日起至2024年12月6日
酒店自助餐｜西式晚宴套餐
於酒店eShop預訂，可享高達7折，每位只需HK$292.6起
推廣期：由即日起至2024年12月8日
酒店自助餐｜東瀛壽喜燒套餐
於酒店eShop預訂，可享高達89折，每位只需HK$168起
推廣期：由即日起至2024年12月8日
酒店自助餐｜甜蜜「莓」刻下午茶
夏日炎炎，8度餐廳由即日起至9月30日期間推出全新 甜蜜「莓」刻下午茶，以一系列酸甜莓果入饌，推出一系列鹹甜美點，包括芒果蝦蟹籽沙律、雜莓沙律配紅桑子油醋汁、藍莓芝士慕絲、草莓蛋白卷等。於酒店eShop預訂，可享高達65折，每位只需HK$146.8起。
推廣期：由2024年7月1日至9月30日
酒店自助餐｜皇牌香芒蜜語下午茶
酒店推出一系列以芒果為主題的精緻美點，當中包括：香草無骨雞翼配芒果沙沙、芒果蟹肉撻、黑松露芝士焗肉醬薯蓉、芒果拿破崙、芒果麻糬蛋糕等。於酒店eShop預訂，可享高達65折，每位只需HK$122.2起
推廣期：由即日起至2024年12月31日