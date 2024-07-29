著數優惠｜8度海逸酒店8月餐飲優惠合集 自助晚餐買二送二 每位低至$309

酒店餐飲優惠｜8度海逸酒店餐廳推出一連串餐飲優惠，經酒店eShop預訂即可享折扣優惠。當中包括自助晚餐買二送二，生日之星額外享半磅生日蛋糕；另有夏日限定香芒及士多啤梨下午茶。即睇詳情！

星期五至日及公眾假期及前夕：半價連免費餐酒乙支及生日蛋糕乙個

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此外，星期一至五可享8折；星期六至日、公眾假期及前夕可享85折；凡惠顧之首100位客人，可享額外9折，即高達72折。更有當月生日優惠，凡4位或以上同行惠顧，生日之星可享，生日之星額外享半磅生日蛋糕：

8度海逸酒店推出泰饗時光海鮮自助晚餐優惠：成人買二送二連同行之1位小童 (5歲或以下) 可免費用餐，每位低至HK$309；成人買二送一連同行之1位小童 (5歲或以下) 可免費用餐及享無限量供應餐酒。

酒店自助餐｜假日自助午餐

8 度餐廳由即日起至12月8日期間的每個週末及公眾假期推出假日自助午餐，以海鮮為主題。每日有兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔；另有青口、海蝦海螺等冰鎮海鮮無限任食。自助餐更設有現場即製專櫃，包括海鮮迷絕對不容錯過的海鮮火鍋。

推廣期間，凡於酒店 eShop 預訂可享成人買二送一連無限量供應餐酒或高達 7 折優惠；而由 2024 年 5 月 1 日起，自助餐長者優惠年齡由 65 歲降低至 60歲。

推廣期：由即日起至2024年12月8日

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