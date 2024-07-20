著數優惠｜AEON STYLE荃灣店 5大開幕優惠 送$30現金券/開業限定福袋

新界區首間 AEON STYLE於荃灣正式開業，新店以，以「即食且簡單方便、優惠價格、NEW 及日本」為基礎，帶來全方位生活用品給大家選購，更特別引入多個日本品牌，包括首次登陸香港的日本餐廳「鶴橋風月」、來自日本名古屋的咖啡店「KOMEDA’S Coffee」等。為慶祝改裝後重開，AEON STYLE 荃灣於即日起至8月4日推出各項開業限定優惠，各位切勿錯過！

AEON STYLE荃灣店開幕優惠｜1.會員尊享「荃」新面貌印花賞

AEON 會員於 AEON STYLE 荃灣購物每滿 HKD200#，即可獲贈電子印花一個。集齊六個印花，即可換領 HKD50 電子優惠券一張。

電子印花派發日期：2024年7月19日(五)至8月4日(日)

優惠券使用日期：2024 年 7 月 19 日(五)至 8 月 11 日(日)

#折實單一發票計。

AEON STYLE荃灣店開幕優惠｜2.$30 現金券大放送

AEON 會員凡於 AEON STYLE 荃灣購物滿 HKD150#或以上，即可獲贈「$15 電子優惠券 2張」。

電子優惠券派發日期：2024年7月19日(五)至8月4日(日)

電子優惠券使用日期：2024 年 7 月 19 日(五)至 8 月 11 日(日)

AEON 會員於 AEON STYLE 荃灣購物滿HKD150或以上，即可使用此優惠券1張。