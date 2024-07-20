著數優惠｜AEON STYLE荃灣店 5大開幕優惠 送$30現金券/開業限定福袋

新界區首間 AEON STYLE於荃灣正式開業，新店以，以「即食且簡單方便、優惠價格、NEW 及日本」為基礎，帶來全方位生活用品給大家選購，更特別引入多個日本品牌，包括首次登陸香港的日本餐廳「鶴橋風月」、來自日本名古屋的咖啡店「KOMEDA’S Coffee」等。為慶祝改裝後重開，AEON STYLE 荃灣於即日起至8月4日推出各項開業限定優惠，各位切勿錯過！
AEON STYLE荃灣店開幕優惠｜1.會員尊享「荃」新面貌印花賞
AEON 會員於 AEON STYLE 荃灣購物每滿 HKD200#，即可獲贈電子印花一個。集齊六個印花，即可換領 HKD50 電子優惠券一張。
電子印花派發日期：2024年7月19日(五)至8月4日(日)
優惠券使用日期：2024 年 7 月 19 日(五)至 8 月 11 日(日)
#折實單一發票計。
AEON STYLE荃灣店開幕優惠｜2.$30 現金券大放送
AEON 會員凡於 AEON STYLE 荃灣購物滿 HKD150#或以上，即可獲贈「$15 電子優惠券 2張」。
電子優惠券派發日期：2024年7月19日(五)至8月4日(日)
電子優惠券使用日期：2024 年 7 月 19 日(五)至 8 月 11 日(日)
AEON 會員於 AEON STYLE 荃灣購物滿HKD150或以上，即可使用此優惠券1張。
AEON STYLE荃灣店開幕優惠｜3.TOPVALU 開業限定福袋
即日起，於 AEON STYLE 荃灣購物滿 HKD150 或以上#，即可以 HKD79 換購「開業限定福袋」1個，福袋內附 7 件超值商品，總值HKD140。
#折實單一發票計。
AEON STYLE荃灣店開幕優惠｜4.Molly Fantasy 限定優惠
優惠 1: 凡於 AEON STYLE 荃灣店內購物滿 HKD200 或以上(以 AEON 收銀機印折實白色單一發票計)，即可憑即日發票到 3 樓 Molly Fantasy，以優惠價 HKD50 購買 70 枚代幣。
推廣日期：2024 年 7 月 19 日(五)至 8 月 5 日(一)
優惠 2：
凡購買代幣滿 HKD100 或以上，即送「中 1 得 2」優惠券一張。憑券於指定遊戲機夾中禮品，可享「中 1 得 2」優惠。
推廣日期：2024 年 7 月 19 日(五)至 8 月 5 日(一)
AEON STYLE荃灣店開幕優惠｜5.AEON 信用卡優惠
憑 AEON 信用卡於店內購物單一簽賬滿 HKD399 或以上，即享 HKD15 現金券。
推廣日期：2024 年 7 月 19 日(五)至 8 月 6 日(二)
AEON STYLE荃灣店
地址：新界荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下至3樓全層