著數優惠｜AIRSIDE city’super neighbourhood登場 $10起換購日本新紀元/蘭王雞蛋

city’super neighbourhood AIRSIDE 社區店正式登場，店舖不但為附近街坊帶來一系列高品質日常食材，亦為客人準備好性價比高的食材優惠組合 Meal Deal，買餸煮飯更方便！免費登記為會員即可享多項限定著數優惠，包括可享會員價低至九折購買超過 1,000 款日常用品、用低至二折價錢換購指定日本雞蛋等，下文即睇詳情！

日本雞蛋低至二折 單一消費日常生活用品（魚類、肉類、蔬果類、蛋、奶、乳酪、豆腐及豆漿產品）淨值滿港幣$300 或以上，即可以低至二折換購指定日本雞蛋 乙盒：

•9 月 10 至 16 日： 以港幣$20 換購有「日本雞蛋界貴族」之稱的蘭王日本雞蛋（10 隻）

•9 月 17 至 29 日：以港幣$10 換購人氣之選的新紀元日本雞蛋（10 隻）

• 9 月 30 至 10 月 13 日：以港幣$5 換購性價比高的 city’super 日本鮮白/鮮啡雞蛋（6 隻）

單一消費只可換購一件指定產品，每日限量 200 件，換完即止。

ROYCE’專櫃 消費滿額送巧克力

單一消費淨值滿港幣$250 或以上，免費獲贈 ROYCE’果仁巧克力條（6 件），數量有限，送完即止。

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