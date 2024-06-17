一股足球熱潮開始席捲全港，為與各位球迷齊齊迎接這股狂熱！卡樂B推出全新激量裝「睇波三寶」，更特別加推「Calbee足球熱浪大抽獎」，送出一系列歐洲品牌禮品總值超過港幣十萬元，即睇內文了解詳請！
港人至愛之一的「Pizza味薯片」強勢加盟Big Pack系列，最適合三五知己開心睇波時享用，以真正芝士配合日本卡樂B獨特碎溶技術，將芝士溶化喺特厚嘅V-Cut薯片上面，令每一塊薯片都充滿著濃厚質感芝士，每啖都好似食真pizza一樣！另一推介「蜜糖烤雞翼味薯片」則將港人BBQ 至愛的蜜糖烤雞翼幻化成薯片，除了香甜濃稠的蜜糖滋味外，細嚐之下更散發出陣陣燒烤煙燻香氣，必定讓您吃出啖啖驚喜；人氣之選當然有「茄汁味薯片」，將茄味瞬間提升至另一層次。入口散發香濃而酸甜的茄汁味，配上新鮮的馬鈴薯而製作的香脆薯片，層次豐富又開胃惹味，各位薯片及足球狂迷必搶！
卡樂 B 更推出「足球熱浪」大抽獎，送出一系列歐洲名牌禮品！由即日起至 7 月 14 日，於任何商戶購買任何卡樂B產品*滿$58，以單一收據及折實價計算，上傳清晰收據相片、姓名及身份證號碼首4個數字到指定網頁，即可參加「Calbee 足球熱浪大抽獎」！贏取豐富獎品包括Pinarello 2024 X1 105碟剎公路車、歐洲品牌行李箱、B&O Beoplay HX Wireless ANC Headphones，以及人人必愛的卡樂B熱浪香辣味薯片（激量裝）乙箱！
*只限香港版產品，包括薯片、Jagabee薯條、粟一燒、蝦條、雜菜條及其他小食
登記參加： 請按此