港人至愛之一的「Pizza味薯片」強勢加盟Big Pack系列，最適合三五知己開心睇波時享用，以真正芝士配合日本卡樂B獨特碎溶技術，將芝士溶化喺特厚嘅V-Cut薯片上面，令每一塊薯片都充滿著濃厚質感芝士，每啖都好似食真pizza一樣！另一推介「蜜糖烤雞翼味薯片」則將港人BBQ 至愛的蜜糖烤雞翼幻化成薯片，除了香甜濃稠的蜜糖滋味外，細嚐之下更散發出陣陣燒烤煙燻香氣，必定讓您吃出啖啖驚喜；人氣之選當然有「茄汁味薯片」，將茄味瞬間提升至另一層次。入口散發香濃而酸甜的茄汁味，配上新鮮的馬鈴薯而製作的香脆薯片，層次豐富又開胃惹味，各位薯片及足球狂迷必搶！