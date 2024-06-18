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2024-06-18 19:00:00

著數優惠｜Casablanca夏日激減瘋搶感謝祭 床笠連枕袋低至$99/必搶$399床墊

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著數優惠｜Casablanca夏日激減瘋搶感謝祭 床笠連枕袋低至$99/必搶$399床墊

著數優惠｜Casablanca夏日激減瘋搶感謝祭 床笠連枕袋低至$99/必搶$399床墊

Casablanca夏日瘋狂激減感謝祭將於6月19日開始，感謝祭期間除了不少皇牌及精選床品以減抵價發售外，更有一系列會員優惠全單折上折！內文更附上專門店及限定特賣場地址，立即睇內文了解詳請！

Casablanca夏日瘋狂激減感謝祭將於6月19日至7月1日舉行！大量精選優質床品以開倉價選購，最平$99即可買到床笠連枕袋！熱門卡通印花輕柔冷氣被$179有售！記得不要錯過必搶皇牌1200針長絨棉系列既床笠連枕袋，亦只售$189起就。如果想購買套裝，可選購Sicili超柔天絲系列智慧被袋套裝，以及CASA-V 納米大豆冷氣被，不論單人至加大都均一價$299。更有CASA Sleep-Lab多款功能床褥亦低至$399起！

除了一系列精選床品以抵價發售外，感謝祭期間亦再推折上折優惠：

  • 購買任何貨品折實後滿$1000即減$50，滿2000即減$100，如此類推
  • 會員全單額外92折起
  • 會員購物可獲2倍積分

要留意6月19日至7月1日期間暫時停止會員申請，所以有興趣成為會員的話，要把握機會加入成為會員，才可以享有額外禮遇。

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Casablanca夏日激減瘋搶感謝祭(圖片來源：Casablanca FB) Casablanca夏日激減瘋搶感謝祭(圖片來源：Casablanca FB) Casablanca夏日激減瘋搶感謝祭(圖片來源：Casablanca FB) Casablanca夏日激減瘋搶感謝祭(圖片來源：Casablanca FB) Casablanca夏日激減瘋搶感謝祭(圖片來源：Casablanca FB)

專門店感謝祭日期：2024年6月19日至7月1日

優惠地點：全線Casablanca專門店

優惠詳情：請按此

專門店列表：

荃灣愉景新城二樓2063號舖

觀塘開源道60號駱駝漆大廈三期三樓L (01)

元朗壽富街71號元發樓地下8號舖

天水圍天耀邨天耀廣場一樓L107

鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場三樓357號舖

大埔南運路9號新達廣場一樓77號舖

將軍澳中心一樓175號舖

上水馬會道184號後座地下A

將軍澳厚德商場西翼一樓W116號舖

旺角彌敦道750號始創中心三樓342343號舖

新界將軍澳新都城中心二期商場UG68 號舖

大角咀西九龍海庭道18號奧海城2期一樓112號舖

屯門良景廣場四樓L410號舖

葵芳新都會廣場五樓546號舖

屯門時代廣場南翼L2, 15號舖

香港仔中心二期地下14號舖

黄大仙正德街103號黄大仙中心一樓102號舖

大圍車公廟路18號圍方526B號舖

限定特賣場及日期：

深水埗欽州街37K西九龍中心L1-3 (613-26)

尖沙咀海港城展銷集 Habour City Bazaar ( 619-26)

北角英皇道416-430號新都城大夏二樓新都城百貨 (619日至71)

Casablanca夏日激減瘋搶感謝祭(圖片來源：Casablanca官網)

Casablanca夏日激減瘋搶感謝祭(圖片來源：Casablanca官網)

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