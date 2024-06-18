Casablanca夏日瘋狂激減感謝祭將於6月19日開始，感謝祭期間除了不少皇牌及精選床品以減抵價發售外，更有一系列會員優惠全單折上折！內文更附上專門店及限定特賣場地址，立即睇內文了解詳請！

Casablanca夏日瘋狂激減感謝祭將於6月19日至7月1日舉行！大量精選優質床品以開倉價選購，最平$99即可買到床笠連枕袋！熱門卡通印花輕柔冷氣被$179有售！記得不要錯過必搶皇牌1200針長絨棉系列既床笠連枕袋，亦只售$189起就。如果想購買套裝，可選購Sicili超柔天絲系列智慧被袋套裝，以及CASA-V 納米大豆冷氣被，不論單人至加大都均一價$299。更有CASA Sleep-Lab多款功能床褥亦低至$399起！

除了一系列精選床品以抵價發售外，感謝祭期間亦再推折上折優惠：

購買任何貨品折實後滿$1000即減$50，滿2000即減$100，如此類推

會員全單額外92折起

會員購物可獲2倍積分

要留意6月19日至7月1日期間暫時停止會員申請，所以有興趣成為會員的話，要把握機會加入成為會員，才可以享有額外禮遇。