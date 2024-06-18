Casablanca夏日瘋狂激減感謝祭將於6月19日開始，感謝祭期間除了不少皇牌及精選床品以減抵價發售外，更有一系列會員優惠全單折上折！內文更附上專門店及限定特賣場地址，立即睇內文了解詳請！
Casablanca夏日瘋狂激減感謝祭將於6月19日至7月1日舉行！大量精選優質床品以開倉價選購，最平$99即可買到床笠連枕袋！熱門卡通印花輕柔冷氣被$179有售！記得不要錯過必搶皇牌1200針長絨棉系列既床笠連枕袋，亦只售$189起就。如果想購買套裝，可選購Sicili超柔天絲系列智慧被袋套裝，以及CASA-V 納米大豆冷氣被，不論單人至加大都均一價$299。更有CASA Sleep-Lab多款功能床褥亦低至$399起！
除了一系列精選床品以抵價發售外，感謝祭期間亦再推折上折優惠：
- 購買任何貨品折實後滿$1000即減$50，滿2000即減$100，如此類推
- 會員全單額外92折起
- 會員購物可獲2倍積分
要留意6月19日至7月1日期間暫時停止會員申請，所以有興趣成為會員的話，要把握機會加入成為會員，才可以享有額外禮遇。
專門店感謝祭日期：2024年6月19日至7月1日
優惠地點：全線Casablanca專門店
優惠詳情：請按此
專門店列表：
荃灣愉景新城二樓2063號舖
觀塘開源道60號駱駝漆大廈三期三樓L (01) 室
元朗壽富街71號元發樓地下8號舖
天水圍天耀邨天耀廣場一樓L107鋪
鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場三樓357號舖
大埔南運路9號新達廣場一樓77號舖
將軍澳中心一樓175號舖
上水馬會道184號後座地下A舖
將軍澳厚德商場西翼一樓W116號舖
旺角彌敦道750號始創中心三樓342至343號舖
新界將軍澳新都城中心二期商場UG68 號舖
大角咀西九龍海庭道18號奧海城2期一樓112號舖
屯門良景廣場四樓L410號舖
葵芳新都會廣場五樓546號舖
屯門時代廣場南翼L2, 15號舖
香港仔中心二期地下14號舖
黄大仙正德街103號黄大仙中心一樓102號舖
大圍車公廟路18號圍方526B號舖
限定特賣場及日期：
深水埗欽州街37K西九龍中心L1-3 (6月13-26日)
尖沙咀海港城展銷集 Habour City Bazaar ( 6月19-26日)
北角英皇道416-430號新都城大夏二樓新都城百貨 (6月19日至7月1日)