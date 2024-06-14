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2024-06-14 16:30:00

著數優惠｜Doughnut官網快閃優惠低至55折 必搶人氣Macaroon背包半價$335起/8折父親節優惠

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著數優惠｜Doughnut官網快閃優惠低至55折 必搶人氣Macaroon背包半價$335起

著數優惠｜Doughnut官網快閃優惠低至55折 必搶人氣Macaroon背包半價$335起

本地時尚背包品牌DOUGHNUT，推出不少耐用又時尚的背包及配飾，深受不少人喜愛！最近Doughnut官網推出快閃優惠，部份貨品低至半價入手，即睇內文了解詳請！

Doughnut官網快閃優惠

即日起Doughnut官網推出快閃優惠！人氣Macaroon系列背包大部份有88折，而當中Macaroon Large Reborn系列更5折發售，$335(原價$670)即可入手！簡約方便的Sonoma系列旅行包亦有64折。

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Doughnut官網快閃優惠 Macaroon Backpack (圖片來源：Doughnut宮網) Macaroon Large Dreamwalker 系列 (圖片來源：Doughnut宮網) Macaroon Go Wild 系列 (圖片來源：Doughnut宮網) Macaroon Large Reborn 系列 (圖片來源：Doughnut宮網) Macaroon Pastel 系列 (圖片來源：Doughnut宮網)

父親節限定優惠

適逢父親節，如果還未想好父親節禮物，都可以考慮購買一個實用背包。The Actualise系列以純黑為主，主打低調時尚，設計實用。即日起至6月17日， The Actualise 全系列可享8折優惠

父親節限定優惠 The Actualise 系列 The Actualise 系列

6.6期間限定優惠

即日起至6月20日，全店產品更可享94折優惠，購物滿指定產品數量更可獲高達74折優惠，即刻把握機會！不過要留意優惠只適用於正價產品，並不可與其他優惠同時使用。

購買全店任何產品，使用優惠碼SALE6可享94折優惠

購買全店任何兩件產品，使用優惠碼SALE16可享84折優惠

購買全店任何三件或以上產品，使用優惠碼SALE26可享74折優惠

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6.6期間限定優惠

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