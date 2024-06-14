著數優惠｜Doughnut官網快閃優惠低至55折 必搶人氣Macaroon背包半價$335起/8折父親節優惠

本地時尚背包品牌DOUGHNUT，推出不少耐用又時尚的背包及配飾，深受不少人喜愛！最近Doughnut官網推出快閃優惠，部份貨品低至半價入手，即睇內文了解詳請！

Doughnut 官網快閃優惠 即日起Doughnut官網推出快閃優惠！人氣Macaroon系列背包大部份有88折，而當中Macaroon Large Reborn系列更5折發售，$335(原價$670)即可入手！簡約方便的Sonoma系列旅行包亦有64折。

父親節限定優惠 適逢父親節，如果還未想好父親節禮物，都可以考慮購買一個實用背包。The Actualise系列以純黑為主，主打低調時尚，設計實用。即日起至6月17日， The Actualise 全系列可享8折優惠！