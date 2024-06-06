著數優惠｜Dyson週年慶2024 精選產品勁減高達$2080+送價值$5980禮品

Dyson官方網店推出2024年週年慶，多款Dyson人氣產品推出驚喜優惠折扣，空氣清新機、吸塵機均有減價，產品更享高達$2080優惠。全店買滿指定金額更送$5980耳機，另外，官網亦推出全新Trade-in升級優惠，享$500折上折升級優惠！即睇內文詳請！

Dyson官方網店推出指定貨品驚喜優惠，人氣吸塵機Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Complete 乾濕全能洗地吸塵機折後$5580再送專用收納架 (價值$1,080)，享高達$2080優惠！愛美人士不可錯過Dyson Corrale™ 直捲髮造型器原價$3980，折後僅$2580，勁減$1400！

記得需自行把 Dyson Zone™ 降噪耳機 (晴空藍及亮銀色) 加入購物車，每張訂單只可使用1個優惠代碼，優惠先到先得，數量有限，售完即止！

購買任何產品 (配件除外) 送 $3000 Dyson Zone™ 降噪耳機現金券

優惠一浪接一浪，購買任何產品 (配件除外) 即送 $3000 Dyson Zone™ 降噪耳機現金券！於購買產品後，以WhatsApp聯絡Dyson HK 客服人員，提供訂單號碼以供核實。客服人員將向你發放現金券，現金券可於下次購物時使用。

現金券有效期為5月29日至6月16日。

註冊為新Dyson WhatsApp會員領取$200迎新優惠

登記成為新Dyson WhatsApp會員，即送$200優惠代碼，購買任何產品可享全單減$200優惠。

優惠推廣期，WhatsApp 迎新優惠將不適用於以下產品：

Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16

Dyson Digital Slim Submarine™ 輕量乾濕全能洗地吸塵機

優惠代碼適用於至2024年12月31日。

最新Trade-in升級優惠

1. 回收舊Dyson機器，可獲尊屬升級優惠。以原價8折或$500折上折 (以較優惠者為準)，升級至任何同類別Dyson機器。

2. 回收其他任品牌機器，可獲得$500折上折升級優惠，以升級至任何同類別Dyson機器。

此計劃適用於無線吸塵機、頭髮護理產品 (風筒或造型器)、空氣清新機及冷暖風扇 (便攜風扇除外) 。