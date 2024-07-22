eGG Optical Boutique (eGG)每年7月均為品牌「生日月」，為慶祝週年，eGG將於即日起推出限時半價優惠活動，眼鏡套裝低至半價發售，最平$190入手，想知詳請即睇內文！
eGG週年激減優惠
任何$380的鏡架連鏡片套裝均以半價$190發售(包含正價及特價商品)，已包括鏡架及基本度數鏡片*乙對。
*eGG架連鏡套裝價錢已包括1.56鏡片一對，如需升級鏡片加$200起，視乎鏡片功能及品牌而定
此優惠適用於全港14間分店，各店均提供最快30分鐘取貨服務。只要顧客所選配的鏡片在分店有庫存，付款後最快半小時即可取貨。
此外，若顧客選擇升級鏡片，半價產品的鏡片可享7折優惠。例如，以$200升級價計算，套裝總價為：
其他價格眼鏡套裝同享優惠
選購非$380價格產品，只須升級鏡片，可享全單7折！而太陽眼鏡同樣受惠：正價太陽眼鏡7折，特價更有額外9折。
分店地址
太古城中心 1 樓118 號舖
尖沙咀 The ONE 3樓 , L301及302 號舖
旺角朗豪坊10樓16-18號舖
旺角彌敦道700號T.O.P 1樓101號舖
九龍灣德福廣場 2 期 3 樓 348 號舖
黃大仙中心北館1樓 N140號舖
葵芳新都會廣場1樓136號舖
荃灣荃新天地1期UG48號舖
上水中心2 樓2204 及 2205 號鋪
東涌東薈城 402B 號舖
將軍澳中心1 樓層 171 號舖
沙田新城市廣場III 期 L3 A306 號舖
元朗形點商場1樓A148-149號舖
屯門時代廣場南翼 3 樓 1 號舖