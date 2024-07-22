eGG Optical Boutique (eGG)每年7月均為品牌「生日月」，為慶祝週年，eGG將於即日起推出限時半價優惠活動，眼鏡套裝低至半價發售，最平$190入手，想知詳請即睇內文！

eGG 週年激減優惠

任何$380的鏡架連鏡片套裝均以半價$190發售(包含正價及特價商品)，已包括鏡架及基本度數鏡片*乙對。

*eGG架連鏡套裝價錢已包括1.56鏡片一對，如需升級鏡片加$200起，視乎鏡片功能及品牌而定

此優惠適用於全港14間分店，各店均提供最快30分鐘取貨服務。只要顧客所選配的鏡片在分店有庫存，付款後最快半小時即可取貨。

此外，若顧客選擇升級鏡片，半價產品的鏡片可享7折優惠。例如，以$200升級價計算，套裝總價為：