著數優惠｜Häagen-Dazs外賣馬卡龍雪糕凍飲買一送一 $34.5歎熱情仲莓/仲夏藍莓外賣消暑特飲

Häagen-Dazs™ 即日起至6月23日期間，推出兩個限時快閃優惠：外賣馬卡龍雪糕凍飲買一送一優惠，想知詳請即睇內文！
由6月20日起，一連四日外賣馬卡龍雪糕凍飲即享買一送一優惠，冰涼的馬卡龍雪糕凍飲，外脆內軟馬卡龍、軟滑滋味雪糕以及多種食材的組合，加上夢幻色彩，完全令視覺、味覺煥然一新！
推薦新出的「仲夏藍莓」（HK$69）呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕凍飲，以呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕結合藍莓、牛奶及藍莓味啫喱，層次多變，恍如走入藍莓樂園，令人欲罷不能的體驗！另一款士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕凍飲「熱情仲莓」同樣有快閃買一送一優惠，正好讓你跟好友孖住試飲！
推廣日期：6月20日至23日
地點：全線Häagen-Dazs™專門店（荷里活廣場及淺水灣the pulse專門店除外）
另外，今年Häagen-Dazs™匠心巧製11款雪糕月餅尊貴禮盒，除了各款經典口味外，今年更加入散發獨特阿拉比卡咖啡及黑朱古力濃醇風味的 「醇．美月」及以日本產茶粉製成茶香朱古力脆皮外層的抹茶雪糕月餅「茶．亮月」。
於優惠期內，親臨專門店或透過網上eShop以優惠價$488（原價$816）選購限定月餅套裝，套裝分別可選「品．明月」或「品．復古」（二選一）以及 「醇．美月」或「茶．亮月」（二選一），優惠低至6折！