著數優惠｜Häagen-Dazs脆皮批限時買一送一！抹茶系列脆皮批3支裝低至$50

又有著數｜Häagen-Dazs限時買一送一！臨近夏天，最適合吃冰凍甜品，瞬間提升冰感。Häagen-Dazs推出一連9日指定脆皮批買一送一及以$50購入抹茶系列脆皮批3支裝激賞活動，一於去買返屋企啦，即睇內文優惠詳情。

Häagen-Dazs 買一送一及 $50歎「抹茶精選系列脆皮批3支裝」

Häagen-Dazs官方Instagram （@haagendazs_hong_kong) ）及Facebook （HaagenDazsHK）分別於2024年4月10日及12日，發出2篇以全新真果脆皮雪糕批系列 Stay Cöol 風格為主題的優惠貼文，貼文內會有問題或指定密碼，大家只需追蹤（follow）官方社交平台（@haagendazs_hong_kong）帳號，並留言回覆指定密碼，即可獲得電子優惠券；優惠將分為兩個階段推出，由4月10日起率先送出Häagen-Dazs真果脆皮批買一送一優惠券；而4月12日開始則送上「抹茶精選系列脆皮批3支裝」限時HK$50 優惠券 （原價$79.9/件）。以上激賞活動參與次數不限，大家立即記低兩個重要日子，並於活動期間內每日留言領取優惠，以超抵價享用兩款「士多啤梨抹茶」及「檸檬抹茶」口味的真果脆皮批！