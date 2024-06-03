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生活
2024-06-03 13:30:00

著數優惠｜HomeSquare香港家居折 逾8萬件家具開倉低至1折發售

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著數優惠｜HomeSquare香港家居折 逾8萬件家具開倉低至1折發售

家居主題商場HomeSquare「香港家居折2024」將於713日至811日舉行。「香港家居折2024」匯聚了逾80,000件精選名牌傢俬、家品及家電以激筍價發售，涵蓋家居不同角落及功能的家具，實行全方位為家居升級！

今年的「家居折」將劃分為兩大主題周：家具、室內設計及燈飾（７月15日至728日）和寢具、精品、廚具及電器（729日至811日），由大型傢俬寢具、家電廚具、浴室用品，以至燈飾、精品及小擺設一應俱全，種類之多更包括兒童及寵物家具，合共逾80,000件囊括世界各國名牌家品電器名品牌的產品將以低至$1$1001折激筍價發售，參與的商戶包括IKEAat.homeFrancfrancGilmanGIORMANIHomelessMORRISPHILIPSSEALY STUDIOSIMMONS STUDIOsimplylifeUlferts等，產品種類繁多。

 

「香港家居折2024」必買精選：

起居休•憩 ：必掃 $1 MORRIS MOLLIE 布藝轉椅、Simplylife Phoebe 西班牙白岩板面餐檯
安寢酣•睡：必買 1折EMMAS Jimboomba床褥、Sealy Hotel Sensation II 床褥
智慧家•電：必入 $100 FitBoxx Kosiim 紫外綫UVC馬桶消毒儀、1折Kärcher 無線地板清洗機 
品味家•飾：必搶 $1 Tavolo Kids Living儲物籃、Decor Collection Misses Flower Power 大花瓶
萌寵童•樂：必選 $1 KUKA HOME  條紋寵物梳化及Simplylife - LUX-B 兒童餐椅、$100 MORRIS  PADDY 實木框配布料（可拆洗）寵物床

68日至77日於HomeSquare家居商舖或HomeCircle家居陳列室消費滿HK$7,000即可登記成為Smart Buyers，並於789日率先預覽所有$1$1001折傢俬、寢具、燈飾、擺設、家電及廚具，輕輕鬆鬆鎖定心儀商品，秒速預留搶貨。

HomeSquare「香港家居折2024」概覽：

日期：713日至811

全城捕捉至抵筍貨   網上預留：7月14日（下午1時起）

家具、室內設計及燈飾：7月15日至728

寢具、精品、廚具及電器729日至811

時間：上午11時至晚上9

地點：沙田鄉事會路138號（港鐵沙田站B出口；新城市中央廣場）

Smart Buyer專屬預留日：

6 8日至77 HomeSqaure家居商舖 HomeCircle家居陳列室消費滿$7,000，即可到L1顧客服務中心登記成為Smart Buyers

78日至79日登入HomeSquare網站預留貨品78日上午10時至79日晚上1159分）

714日到場付款及取貨

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