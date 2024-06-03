家居主題商場HomeSquare「香港家居折2024」將於7月13日至8月11日舉行。「香港家居折2024」匯聚了逾80,000件精選名牌傢俬、家品及家電以激筍價發售，涵蓋家居不同角落及功能的家具，實行全方位為家居升級！

今年的「家居折」將劃分為兩大主題周：家具、室內設計及燈飾（７月15日至7月28日）和寢具、精品、廚具及電器（7月29日至8月11日），由大型傢俬寢具、家電廚具、浴室用品，以至燈飾、精品及小擺設一應俱全，種類之多更包括兒童及寵物家具，合共逾80,000件囊括世界各國名牌家品電器名品牌的產品將以低至$1、$100及1折激筍價發售，參與的商戶包括IKEA、at.home、Francfranc、Gilman、GIORMANI、Homeless、MORRIS、PHILIPS、SEALY STUDIO、SIMMONS STUDIO、simplylife、Ulferts等，產品種類繁多。