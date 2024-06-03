家居主題商場HomeSquare「香港家居折2024」將於7月13日至8月11日舉行。「香港家居折2024」匯聚了逾80,000件精選名牌傢俬、家品及家電以激筍價發售，涵蓋家居不同角落及功能的家具，實行全方位為家居升級！
今年的「家居折」將劃分為兩大主題周：家具、室內設計及燈飾（７月15日至7月28日）和寢具、精品、廚具及電器（7月29日至8月11日），由大型傢俬寢具、家電廚具、浴室用品，以至燈飾、精品及小擺設一應俱全，種類之多更包括兒童及寵物家具，合共逾80,000件囊括世界各國名牌家品電器名品牌的產品將以低至$1、$100及1折激筍價發售，參與的商戶包括IKEA、at.home、Francfranc、Gilman、GIORMANI、Homeless、MORRIS、PHILIPS、SEALY STUDIO、SIMMONS STUDIO、simplylife、Ulferts等，產品種類繁多。
「香港家居折2024」必買精選：
起居休•憩 ：必掃 $1 MORRIS MOLLIE 布藝轉椅、Simplylife Phoebe 西班牙白岩板面餐檯
安寢酣•睡：必買 1折EMMAS Jimboomba床褥、Sealy Hotel Sensation II 床褥
智慧家•電：必入 $100 FitBoxx Kosiim 紫外綫UVC馬桶消毒儀、1折Kärcher 無線地板清洗機
品味家•飾：必搶 $1 Tavolo Kids Living儲物籃、Decor Collection Misses Flower Power 大花瓶
萌寵童•樂：必選 $1 KUKA HOME 條紋寵物梳化及Simplylife - LUX-B 兒童餐椅、$100 MORRIS PADDY 實木框配布料（可拆洗）寵物床
由6月8日至7月7日於HomeSquare家居商舖或HomeCircle家居陳列室消費滿HK$7,000即可登記成為Smart Buyers，並於7月8至9日率先預覽所有$1、$100及1折傢俬、寢具、燈飾、擺設、家電及廚具，輕輕鬆鬆鎖定心儀商品，秒速預留搶貨。
HomeSquare「香港家居折2024」概覽：
日期：7月13日至8月11日
全城捕捉至抵筍貨 網上預留：7月14日（下午1時起）
家具、室內設計及燈飾：7月15日至7月28日
寢具、精品、廚具及電器：7月29日至8月11日
時間：上午11時至晚上9時
地點：沙田鄉事會路138號（港鐵沙田站B出口；新城市中央廣場）
Smart Buyer專屬預留日：
6月 8日至7月7日 於HomeSqaure家居商舖 或HomeCircle家居陳列室消費滿$7,000，即可到L1顧客服務中心登記成為Smart Buyers
7月8日至7月9日登入HomeSquare網站預留貨品（7月8日上午10時至7月9日晚上11時59分）
於7月14日到場付款及取貨