著數優惠｜IKEA夏季激減優惠 減價清貨低至五折 yuu會員享額外9折+電子現金券

IKEA夏季減價清貨優惠開始！由即日起至 7月17日，連續28天，過千件精選家品、家飾、廚具、收納用品以低至五折出售！yuu會員購買6件以上精選減價產品即可享額外9折優惠，亦可以優惠價換取IKEA電子現金券！優惠期有限，萬勿錯過。

搶手推介1：精選客廳傢具 打造夏日休閒清新小角落 夏日炎炎，當然想留在涼快的環境消暑。趁著IKEA夏季減價，各式全新桌椅傢具以超低價發售，不妨試試於客廳打造一個休閒清新小角落，這樣假日時便可安坐家中慢慢休息。

搶手推介2：減價寢室傢具用品 善用睡房每寸空間 IKEA夏季減價家品種類包羅萬有，大型寢具讓你一覺好眠。睡房雖然是家裡最私人的角落，但也不能忽視，要有自己的獨特品味之餘不失實用性，創造更多空間。IKEA推介多款減價寢室傢具，助你保持房間整潔，物盡其用，空間再小仍可以打造寬敞的休憩小天地。

搶手推介3：在家工作好幫手 創造舒適辦公空間 一個稱心如意的Home office必定能對事業發展有莫大影響，今次嚴選多款適合在家工作的家飾傢具，由多款升降檯和工作檯，到工作椅和燈具都照顧你的需要，靈活打造辦公空間。

搶手推介4：精選產品激減優惠 售價低至$5！ IKEA夏季減價清貨，眾多貨品以低至五折的優惠價發售，當中部份人氣生活好物及家居用品，減價後更只售HKD/MOP$9.9及HKD/MOP$5！各款清貨產品正在熱賣中，數量有限，欲購從速！