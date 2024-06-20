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生活
2024-06-20 14:30:00

著數優惠｜IKEA夏季激減優惠 減價清貨低至五折 yuu會員享額外9折+電子現金券

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著數優惠｜IKEA夏季激減優惠 減價清貨低至五折 yuu會員享額外9折+電子現金券

著數優惠｜IKEA夏季激減優惠 減價清貨低至五折 yuu會員享額外9折+電子現金券

IKEA夏季減價清貨優惠開始！由即日起至 7月17日，連續28天，過千件精選家品、家飾、廚具、收納用品以低至五折出售！yuu會員購買6件以上精選減價產品即可享額外9折優惠，亦可以優惠價換取IKEA電子現金券！優惠期有限，萬勿錯過。

搶手推介1：精選客廳傢具 打造夏日休閒清新小角落

夏日炎炎，當然想留在涼快的環境消暑。趁著IKEA夏季減價，各式全新桌椅傢具以超低價發售，不妨試試於客廳打造一個休閒清新小角落，這樣假日時便可安坐家中慢慢休息。

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BJÖRKÅSEN 電腦檯 DAJLIEN 活動几 HKD/MOP$399.9 HEMNES 電視几 HKD/MOP$1199 VINLIDEN 兩座位梳化 HKD/MOP$2999

搶手推介2：減價寢室傢具用品 善用睡房每寸空間

IKEA夏季減價家品種類包羅萬有，大型寢具讓你一覺好眠。睡房雖然是家裡最私人的角落，但也不能忽視，要有自己的獨特品味之餘不失實用性，創造更多空間。IKEA推介多款減價寢室傢具，助你保持房間整潔，物盡其用，空間再小仍可以打造寬敞的休憩小天地。

BERGFINK3件套裝 FARDAL/PAX 衣櫃 HKD/MOP$1899 SLATTUM軟墊式床架 HKD/MOP$599 VALEVÅG 獨立袋裝彈簧床褥 HKD/MOP$1,999

搶手推介3：在家工作好幫手 創造舒適辦公空間

一個稱心如意的Home office必定能對事業發展有莫大影響，今次嚴選多款適合在家工作的家飾傢具，由多款升降檯和工作檯，到工作椅和燈具都照顧你的需要，靈活打造辦公空間。

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BEKANT升降式書檯 HKD/MOP$2290 HEKTOGRAM座地反光燈 HKD/MOP$119.9 MÅLBUR升降式工作檯 HKD/MOP$690 UTESPELARE電競椅 HKD/MOP$699.9

搶手推介4：精選產品激減優惠 售價低至$5！

IKEA夏季減價清貨，眾多貨品以低至五折的優惠價發售，當中部份人氣生活好物及家居用品，減價後更只售HKD/MOP$9.9及HKD/MOP$5！各款清貨產品正在熱賣中，數量有限，欲購從速！

ADLAD 杯裝香味蠟燭 HKD/MOP$9.9 BRÖGGAN餐紙巾 HKD/MOP$9.9 DIMFORSEN毛巾 HKD/MOP$9.9
FRIKOSTIG 碗 HKD/MOP$9.9 RÅGODLING 衣架 HKD/MOP $5 EBBATILDA咕𠱸套 HKD/MOP$9.9
GRUPPERA 餐巾 HKD/MOP$9.9 KALLSINNIG 水杯 TOMAT 噴水壺

yuu 會員額外專享優惠及獎賞

優惠期間， yuu會員將會可額外享受一系列驚喜獎賞。

6 月 20 日至 7 月 17 日

於IKEA購買6件以上精選減價貨品，額外可獲9優惠

（此優惠只適用於香港及澳門IKEA門市即場提取貨品及網上指定貨品，愉景灣及奧運Close to You除外。減價貨品數量有限，售完即止。）

6 月 20 日至 7 月 3 日

44,000分（88折）yuu積分換購 IKEA $250現金券

 (此優惠只適用於香港及澳門IKEA門市，愉景灣及奧運Close to You及網上購物除外。)
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