顧客於換領期內蒞臨iSQUARE國際廣場任何三間、四間或五間不同商戶，同日各完成一項達HK$100或以上之消費交易，以電子貨幣同日累積消費達HK$2,800或以上+，即有機會換領Häagen-Dazs™雪糕月餅「品‧明月」乙盒 (4件裝)。

由即日起於iSQUARE國際廣場消費滿HK$2,800即可換領「品‧明月」雪糕月餅一盒，清新果漾雪糕配香濃朱古力脆皮，一盒「品‧明月」雪糕月餅有4件指定口味，包括︰士多啤梨 (2件)、芒果(1件)、藍莓(1件)。

換 領 期：即日起至換完即止

換領時間：10:30-22:30

換領地點：大堂樓層禮賓部

換領方法：顧客須先於消費交易當日到iSQUARE國際廣場禮賓部，於換領時出示有關之即日商戶機印發票，連同相符之電子貨幣付款存根，同日換領「Häagen-Dazs™雪糕月餅券」。其後憑「Häagen-Dazs™雪糕月餅券」於2024年9月6日至9月17日期間，在iSQUARE國際廣場3樓(Häagen-Dazs™雪糕月餅換領地點) 換領相關之雪糕月餅。

活動只限每位顧客換領「Häagen-Dazs™雪糕月餅券」乙張，整個換領期內可最多換領五張。名額：280張，先到先得，換完即止！把握機會，與親朋好友一齊於中秋佳節分享Häagen-Dazs雪糕月餅。