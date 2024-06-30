各位炸雞控們注意！KFC由即日起一連四星期推出期間限定「肯！抵DEAL」驚喜優惠，其中除了「肯！獨食餐」買一送一、$50六件雞、$5粗薯條（普通）配卡真FING辣粉等等，保證每個星期都能體驗不同驚喜，一同慶祝「國際炸雞日」！立即睇內文了解詳請。

KFC 一連四星期推震撼限時「肯！抵DEAL」

期間限定「肯！抵DEAL」優惠包括︰「肯！獨食餐買一送一」、「$49十二件巴辣香雞翼」、以及「$109超值三人餐」等等，無論獨自食還是眾樂樂都可盡享優惠！

適逢7月6日為「國際炸雞日」，期間限定「肯！抵DEAL」第二星期，即7月4日至7月10日，KFC特別推出限時優惠「$50六件雞」與大家一同歡度國際炸雞界盛事！

品嚐炸雞同時少不了薯條這個絕佳配搭，由即日起至7月24日期間即可以優惠價$5購買「粗薯條(普通)配卡真FING辣粉」，讓您盡享雙重「抵DEAL」，歡度炸雞月！

優惠期於早上11時後供應，優惠適用於全線香港KFC餐廳 (沙田馬場、亞洲國際博覽館分店除外)。優惠同時適用於堂食、外賣自取及快脆拎。要留意$109超值三人餐優惠及$5粗薯條 (普通) 配卡真FING辣粉優惠不適用於旺角山東街分店，以及肯！獨食餐買一送一優惠：M4巴辣雞腿包餐不適用於九龍塘又一城分店。