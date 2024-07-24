著數優惠｜KFC快閃免費派14000個家鄉雞腿包！$15食全新上校雞包

KFC推出全新「肯！快脆」系列，新產品上校雞包試食價低至$15！KFC更與《死侍與狼人》聯手，購買任何「肯！快脆」系列產品，即可優惠價加購全新推出的5款《死侍與狼人》限定潮物。更加唔好錯過參與「快脆搶」活動，一連10日快閃送出14000個家鄉雞腿包，想知詳請即睇內文！

全新「肯！快脆」系列限時優惠！上校雞包 試食價低至 $15 KFC破天荒推出輕鬆單手拎取的「肯！快脆」系列，包括新產品「上校雞包」，軟綿的麵包夾著酥脆雞扒，再淋上濃郁的蛋黃醬，令人回味無窮。KFC 亦推出試食優惠，由7月25日至8月21日期間，即可以$32試食價購買「上校雞包套餐」或以$15試食價購買「上校雞包」，絕對是物超所值的美味體驗。 除了「上校雞包」外，「肯！快脆」系列還包括另外兩款全新產品：「家鄉雞腿包」和「雙層巴辣雞腿包」。其中，「家鄉雞腿包」的家鄉雞扒以11種秘製香料醃製而成，配搭多汁番茄、原片生菜與醇厚蛋黃醬，口感層次豐富；「雙層巴辣雞腿包」則結合兩塊外酥內嫩雞腿肉，搭配蛋黃醬、芝士和鮮嫩生菜，讓您食得超滿足。

KFC 會員「快脆搶」免費勁派14000個家鄉雞腿包」 KFC 會員除了能夠享受試食優惠外，還可以參與「快脆搶」活動，有機會免費獲得家鄉雞腿包！由7月31日至8月13日，KFC 會員只需登入KFC APP，每日下午三點於旺角新之城的大型廣告牌，用手機掃描KFC「快脆搶」雞腿包上的二維碼，即有機會得到「家鄉雞腿包」兌換券，每日送出1000份，憑券即可於香港任何一間KFC門店免費換領一個家鄉雞腿包！兌換券數量有限，送完即止。

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