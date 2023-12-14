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生活
2023-12-14 18:57:21

著數優惠｜KiKi麵店登陸銅鑼灣希慎廣場 ⽶芝蓮限定餐單！⼿搖飲品限時買⼀送⼀

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著數優惠｜KiKi麵店登陸銅鑼灣希慎廣場 ⽶芝蓮限定餐單！⼿搖飲品限時買⼀送⼀

著數優惠｜KiKi麵店登陸銅鑼灣希慎廣場 ⽶芝蓮限定餐單！⼿搖飲品限時買⼀送⼀

KiKi麵店正式登陸銅鑼灣希慎廣場！新店推出5款全新餐點，其中3款期間限定米芝蓮款式麵食更是由日籍行政總廚小西充、森大祐，以及意籍行政總廚Valentino Ugolini精心設計及烹調，將天然無添加及純人手製作的台南手工日曬麵重新包裝，融入日本及意大利菜之中，口味有新意！另外亦有新店開張優惠，由2023年12月14日至12月22日蒞臨KiKi茶希慎分店，惠顧任何正價手搖飲品更可享買一送一優惠，喜歡台灣料理和茶飲的話一於去試下！

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KiKi麵店⽶芝蓮限定餐單

今次KiKi麵店希慎分店沿用以往的木系文青風格，並首次加入茶舍的概念，既可享受舒適的用餐環境，亦有高質台式茶飲供應。重點推介三款⽶芝蓮限定餐單，分別為溫泉蛋肉味噌拌葱油太麵、日式慢煮磯燒鮑魚拌麵及日曬蕃茄乾拌自家製意式香草汁燴麵。溫泉蛋肉味噌拌葱油太麵 （$128），賣相吸引，由日籍米芝蓮一星行政總廚小西充設計，特別用上KiKi麵招牌葱油太麵作為麵底，麵條彈牙有嚼勁，配以濃郁赤味噌、醬油肉燥以及流心溫泉蛋，攪拌後香濃惹味，愈食愈開胃！另外日式慢煮磯燒鮑魚拌麵（$158）亦有睇頭，每碗麵配上三隻磯燒鮑魚，鮑魚用上等澳洲貨，以磯燒汁熬煮8小時，香甜入味，再將鮑魚湯汁拌入KiKi麵，整體鮮味滿分！日曬蕃茄乾拌自家製意式香草汁燴麵（$108）同樣有創意，意大利籍行政總廚Valentino Ugolini特意用意大利傳統手法製作自家製青醬，選用使用羅勒、松子仁、芝士、橄欖油、黑椒等多項食材，用料扎實，再加入由意大利直送香港的日曬油蕃茄乾及法邊豆與KiKi麵一同拌勻，入口清新。如果喜歡啖啖肉，不妨試埋經典牛三寶拌麵（可選飯）（$118），使用秘製台灣傳統風味滷汁熬煮牛肋條、牛筋及牛肚，KiKi麵與滷汁配搭出色，濃郁好味道。

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食完特色拌麵，當然要飲返杯台式特飲！凡於2023年12月14日至12月22日，於希慎分店購買任何正價手搖飲品，即可免費獲同等或較低的飲品一杯！優惠只限外賣，所有買一送一優惠只限贈送價值同等或較低的貨品，產品數量有限，售完即止。優惠只限於KiKi麵店希慎分店每人每次只限購買及享用優惠一次。

KiKi麵店希慎分店
銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場地庫B1層B106-107號鋪
電話：2818 6162
營業時間：11 : 00 – 22 : 00

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