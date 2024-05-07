著數優惠｜KKday快閃旅遊優惠 台北包車/泰式按摩 最平低至42折【內附連結】

旅遊網站KKday為慶祝10週年，連推多個旅遊優惠，中日韓台泰都有！今期有台北包車服務一日遊及泰式按摩優惠，最平低至42折。即睇詳情！

著數優惠｜ 1. 台北包車服務一日遊【 5 月 7 日開搶】 台北包車優惠！自行決定出發時間（建議08:00 - 22:00間出發)，自訂8小時行程，可達台北偏遠景點。上下車地點不限相同地點，台北市中心任何地區。最多可乘載6位旅客；行李數可置放4 - 6件中型行李。 建議路線： 1. 台北－野柳－十分－金瓜石－九份－回台北 2. 台北－十分－平溪老街－九份－基隆廟口夜市－回台北 3. 台北－野柳－十分－猴硐－九份－回台北 4. 台北－中正紀念堂－陽明山國家公園－擎天岡－小油坑－回台北 台北包車服務一日遊 (8 小時 6 位用 ) KKday優惠: 中文司機 HK$2,057/組，每小時平均 HK$42.9/位 出發日期：2024 年 5 月 6 日至 12 月 31 日 立即預訂

著數優惠｜ 2. Divana SPA 泰式按摩及水療體驗【 5 月 7 日開搶】 泰國曼谷Divana受國際媒體 CNN 評選為「曼谷最佳六大泰式按摩」之一，Divana 在曼谷合共有5間分店，每一間都呈現不同風格以及推出不同按摩及水療體驗。 260分鐘暹羅玫瑰精緻浪漫套餐包括： 身體護理：Ashiyu足浴、溫油玫瑰身體磨砂膏、喜馬拉雅玫瑰鹽身體磨砂膏、莖玫瑰蜂蜜水身體泥、莖玫瑰抗衰身體蒸氣、喜馬拉雅玫瑰鹽石磁體排毒、暹羅玫瑰浪漫浴療程 面部護理：玫瑰花瓣抗衰老面部護理、喜馬拉雅玫瑰眼部平衡療法、玫瑰脈輪頭部頭皮療法 210分鐘阿育吠陀玫瑰魅力療程包括： Ashiyu 足浴和清爽足部爽膚水、玫瑰石英脈輪療法、頭部及頭皮按摩、蜂蜜亮白甜玫瑰身體磨砂膏、草藥蒸氣、玫瑰石英暖油按摩 、甜美玫瑰魅力牛奶浴 260 分鐘暹羅玫瑰精緻浪漫套餐 KKday 優惠: HK$1,535/位 120 分鐘 2 人香薰全身按摩療程送 20 分鐘 2 人草本蒸氣療程 KKday 優惠: HK$1,087/2位，平均 HK$543.5/位 210 分鐘阿育吠陀玫瑰魅力療程 KKday 優惠: HK$1,447/位